Четыре человека погибли в результаты взрыва газа в Кызылординской области

Кызылорда. 15 марта. Kazakhstan Today - В результате взрыва газового баллона в частном доме в селе Жосалы в Кызылординской области погибли четыре человека, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 13.30, в частном доме на улице Рустембекова, 29 в селе Жосалы Кармакшинского района взорвался 27-литровый газовый баллон. Огонь охватил дом, в результате чего погибли 4 человека: С. Омиртаева (2001 года рождения), Р. Айтмаханова (1981 года рождения), Н. Айтмаханова (2000 года рождения), С. Мырхиева (1999 года рождения)", - написала в Facebook аким области Гульшара Абдыкаликова.

Кроме того, еще одна женщина, 1950 года рождения, доставлена в хирургическое отделение больницы.

В тушении пожара были задействованы 16 сотрудников и 4 единицы техники управления по чрезвычайным ситуациям, 20 сотрудников и 4 единицы техники МЧС, 10 сотрудников и 3 единицы техники МВД и другие службы.

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