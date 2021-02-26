В Актюбинской области при взрыве газа погиб ребенок

Актобе. 25 февраля. Kazakhstan Today - На месте пожара в Актюбинской области обнаружено тело 11-летнего ребенка, еще двое взрослых с ожогами доставлены в больницу, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДЧС Актюбинской области, сообщение о пожаре поступило в 23.51. В частном доме произошел взрыв газового баллона с последующим пожаром, пишет издание "Мой город"

На место выехали пожарные из Эмбы, которая находится в 37 километрах от станции Мугалжар, а также бригада полиции и скорой помощи.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров, из-за взрыва обрушились стены дома. Пожар потушили. На его месте нашли тело 11-летнего ребенка, пострадали двое взрослых 23 и 53 лет. Пострадавшие с ожогами были доставлены в больницу.

По поручению акима области Ондасына Оразалина создана специальная оперативная комиссия для выяснения обстоятельств произошедшего.

Как сообщили в облздраве, пострадавших санавиацией доставят в Актобе. На месте взрыва находятся замакима Мугалжарского района, начальник районного управления по ЧС, полицейские. Супруге хозяина дома оказывают психологическую помощь.

Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи семье, также помогут с похоронами ребенка. Предприятия собирают деньги для покупки вещей первой необходимости пострадавшей семье: посуды, теплой одежды, мебели и другого.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства