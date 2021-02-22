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Два человека погибли при взрыве газа в Петропавловске

21.02.2021 3619
Два человека погибли при взрыве газа в Петропавловске
Петропавловск. 21 февраля. Kazakhstan Today - Газовый баллон взорвался в пятиэтажке в Петропавловске. Два человека погибли, десять пострадали, передает Kazakhstan Today.
 
В ДЧС сообщили, что вызов поступил в 15.59 с улицы Интернациональной, 21.
 
На месте до сих пор работают подразделения всех пожарных частей областного центра и оперативно-спасательного отряда, тушение пожара продолжается, параллельно идет разбор завалов.
 
Эвакуированы 120 человек. Их разместили в здании средней школы №2.
 

Предположительно, взрыв произошел в одном из кафе. На момент прибытия эвакуировали трех человек. По дороге в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Работаем по повышенному номеру вызова. Тушение пожара и поиск людей осложняется сильным задымлением. Работают в аппаратах на сжатом воздухе. Сейчас задействованы 14 единиц техники и около 60 человек", - сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

 
 

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