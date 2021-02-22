В центре Петропавловска горит пятиэтажный дом

Общежитие на улице Интернациональной полностью окутано дымом.
На месте работают сотрудники противопожарной охраны города. Полиция оцепила улицу, уточняет Петропавловск.news.
Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.
В здании расположен магазин, ветеринарная клиника и кафе. Животных из ветклиники вынесли в расположенный неподалеку магазин.
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