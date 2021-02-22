В центре Петропавловска горит пятиэтажный дом

Петропавловск. 21 февраля. Kazakhstan Today - В пятиэтажном здании Петропавловска загорелась кровля, передает Kazakhstan Today.

Общежитие на улице Интернациональной полностью окутано дымом.

На месте работают сотрудники противопожарной охраны города. Полиция оцепила улицу, уточняет Петропавловск.news

Жители близлежащих домов рассказывают, что слышали громкий хлопок.

В здании расположен магазин, ветеринарная клиника и кафе. Животных из ветклиники вынесли в расположенный неподалеку магазин.





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