Система Orphus

Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе в Актюбинской области

25.03.2021 8560
Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе в Актюбинской области
АКТОБЕ. 25 МАРТА - Смертельное ДТП произошло в среду на автодороге Кандыагаш - Эмба - Шалкар в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

40-летний водитель автомашины "Лада-Приора", двигаясь со стороны города Эмбы в направлении Кандыагаша, вблизи поселка Изимбет, совершая обгон, допустил столкновение с другой автомашиной "Лада-Приора". В результате ДТП водитель, 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП. Выжила 3-летняя девочка, она доставлена в ЦРБ города Эмба. Также госпитализированы водитель и 6 пассажиров другой автомашины. Позже выяснилось, что 51-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

 
По факту ДТП проводится досудебное расследование. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая