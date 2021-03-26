Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. 25 МАРТА - Смертельное ДТП произошло в среду на автодороге Кандыагаш - Эмба - Шалкар в Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

40-летний водитель автомашины "Лада-Приора", двигаясь со стороны города Эмбы в направлении Кандыагаша, вблизи поселка Изимбет, совершая обгон, допустил столкновение с другой автомашиной "Лада-Приора". В результате ДТП водитель, 32-летняя женщина и 14-летний мальчик скончались на месте ДТП. Выжила 3-летняя девочка, она доставлена в ЦРБ города Эмба. Также госпитализированы водитель и 6 пассажиров другой автомашины. Позже выяснилось, что 51-летняя женщина скончалась, не приходя в сознание", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.

По факту ДТП проводится досудебное расследование.

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