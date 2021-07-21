Число жертв обрушения общежития в колонии в Актау выросло до трех

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АКТАУ. 20 ИЮЛЯ - В Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан уточнили, что в результате частичного обрушения общежития в колонии в Мангистау погибли трое осуждённых, ещё 8 человек получили травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После частичного обрушения общежития в учреждении ГМ-172/6 департамента УИС по Мангистауской области трое заключённых скончались на месте от травм. Ещё восемь осуждённых пострадали, пишет портал Lada.kz

Для оказания своевременной медицинской помощи пострадавших доставили в больницу, четверых пострадавших после осмотра уже вернули в учреждение, так как они не нуждаются в госпитализации. За состоянием оставшихся четверых пострадавших наблюдают врачи. Один из пострадавших находится в стабильно тяжёлом состоянии, трое получили различные травмы средней степени тяжести. Пострадавшим осуждённым предоставлена возможность поговорить с родными посредством видеосвязи", - сообщили в КУИС МВД РК.

Департамент полиции Мангистауской области начал досудебное расследование по статье 278 УКРК (Недоброкачественное строительство, повлекшее смерть людей), назначена соответствующая экспертиза. Также специальная комиссия проводит техническое обследование всех зданий на территории данного учреждения УИС. Ситуация находится на особом контроле руководства МВД.





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