УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 26 МАРТА - Десятки домов затопило на востоке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Десятки домов затопило в дачном пригороде Усть-Каменогорска. Массив жилой и оттуда ночью пришлось в срочном порядке вывозить людей и скот. Местная река Аблакетка поднялась почти на метр. Теперь в поселок можно проехать только на спецтехнике, сообщает телеканал " Астана ".

Общее количество дачных домиков составляет 226, из них подтоплен 31 дом", - сказал старший офицер управления по ЧС Усть-Каменогорска Валентин Литвиненко.

По данным Гидромета уровень воды повысился в 2 раза. Мы полностью прочистили все арыки и ручьи. Порядка 100 человек работают на этих работах", - проинформировал главный инспектор акимата Усть-Каменогорска Каныш Мукажанов.

Чтобы избежать ЧС, в регионе взрывают вдоль дорог тяжелый снег. Рыхлят лед на реках. В этом году его толщина местами больше метра, а значит угроза ледяного затора и разлива Иртыша и его притоков сохраняется. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни погода не изменится. Ночью нулевые температуры, днем - плюсовые. Усугубят таяние и дожди.

Кроме того, плюсовая температура, тающий снег - и по улицам Уральска текут настоящие реки. Горожане возмущены: наледь на тротуарах и грязные сугробы на обочинах не предвещали ничего хорошего. Но работать на опережение городские службы не привыкли. Теперь вот не успевают расхлёбывать, говорится в сюжете телеканала.

В этом году снег не чистили, у нас вода накопилась, и асфальт положили неправильно, здесь ни на машине не приедешь, ни в магазин не сходишь. Хотя бы воду откачали, пока начало весны, но, если снег растает, у нас лужа ещё больше будет. Вот, смотрите, дворы низкие, вся вода туда пойдёт", - говорит житель Уральска Бейбит Кенесарин.

В этом году снега выпало значительно больше, отчитываются специалисты. Уже откачали более 10 тысяч кубометров талых вод. Это примерно, как 4 олимпийских бассейна. Но лужам пока не видно конца.

Сейчас вот уже неделя как массовое таяние снега пошло. У нас в 2 смены работа. Дневная смена с 8 до 5, и ночная с 8 до 5. Техники хватает у нас. В день выходит у нас около 20 единиц техники, мотопомпы и вакуумные автомашины", - сказал заместитель директора ТОО "Жайык таза кала" Талгат Наушин.

Угрозы подтопления жилого сектора пока нет, заверяют городские службы Уральска.





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