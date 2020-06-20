Девять человек пострадали при столкновении двух автобусов в Алматы

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Алматы. 19 июня. Kazakhstan Today - Два пассажирских автобуса столкнулись сегодня утром в Алматы, пострадали девять человек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, ДТП произошло на улице Сулейменова. По предварительной информации, 36-летний водитель пассажирского автобуса №32 из-за несоблюдения дистанции столкнулся с впереди стоящим пассажирским автобусом №34, за рулем которого находился 53-летний водитель.

В результате столкновения пострадали пассажиры обоих автобусов. Госпитализированы девять человек.

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