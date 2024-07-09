Девять детей госпитализировали в больницу из лагеря в Боровом

У детей была высокая температура, а в лагере не было ни одного медика

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Усть-Каменогорск. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Павлодарского горсмаслихата Гульжайна Даримова сообщила о серьезных нарушениях в детском лагере в Боровом, где отдыхали воспитанники детских домов Павлодара.





По ее словам, дети пожаловались ей, что некоторые воспитанники лежат с температурой.





Врача у них на территории нет, скорую им не вызывают. Я вызвала скорую ночью. Забрали 9 детей с температурой", - написала Даримова в Instagram.





После сообщений депутата в лагерь приехали замакима Акмолинской области, руководители управлений здравоохранения и образования и уполномоченный по правам детей Акмолинской области.





Мы вместе сделали осмотр лагеря. Очень много нарушений. Но на все можно глаза закрыть, кроме отсутствия медика, где 250 детей. Нет также диетсестры, никакие журналы по детям не ведутся", - сообщила депутат.





По ее словам, лагерь "Эдельвейс" принадлежит Северо-Казахстанской области, оттуда в лагерь тоже выехали представители акимата.





На происшествие также отреагировала уполномоченный по правам детей Динара Закиева.





Депутат подчеркнула, что со стороны государства в детских лагерях нужен жесточайший контроль.





В этот раз закончилось хорошо, в следующий раз может закончиться летально", - резюмировала Даримова.





Ранее сообщалось, что в двух детских лагерях курортной зоны Бурабай у поваров обнаружили стафилококк, а в пробах еды нашли кишечную палочку. Еще в трех частных лагерях отсутствовала лицензия на оказания медицинской помощи, в медпунктах использовались просроченные лекарства, а в детском лагере Аккольского района и вовсе не было лекарств.





Ранее в Акмолинской области в ходе проверки детских лагерей обнаружили крысиный яд на кухне, бутылки от спиртного и оружие.



