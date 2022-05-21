Домогался школьницы: в Нур-Султане задержали предполагаемого извращенца

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В Нур-Султане задержали извращенца, который приставал в общественном транспорте к 12-летней девочке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все случилось вчера. Девочка написала маме в ватсапе, что рядом с ней педофил. Неизвестный мужчина начал якобы случайно трогать ее за бедра. А после того как ребенок отошел, он проследовал за ней и вновь начал касаться, рассказывает мама девочки", - написали о случившемся в Instagram-паблике astanovka98 .

Астанчанка позвонила по видеозвонку и попросила дочку включить громкую связь, а затем навести экран на обидчика. Женщина начала громко кричать, требовать, чтобы мужчина отошел от ее дочери, и просить помощи у пассажиров.

Эти действия напугали неизвестного, он закрыл лицо руками и начал все отрицать.

Убедившись, что за девочкой мужчина не пошел, мама побежала ее встречать и вызвала полицию", - пишет паблик.

В нем также отметили, что, когда женщина обратилась за помощью к пассажирам по видеозвонку, никто не откликнулся.

Произошедшее прокомментировали в полиции.

19 мая 2022 года 20.12 в управление полиции района Сарыарка поступило заявление о принятии мер в отношении неизвестного мужчины, пристававшего к несовершеннолетней девочке в общественном транспорте. В настоящее время данный гражданин задержан, проводится проверка", - сообщили в управлении.



