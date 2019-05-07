Два человека погибли на нефтяном месторождении в Мангистауской области

Актау. 6 мая. Kazakhstan Today - На месторождении в Мангистауской области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

1 мая двое мужчин пострадали во время чрезвычайного происшествия на месторождении "Арыстановское". Водитель водовоза и машинист агрегата направились к накопительной емкости у нефтяной скважины. Произошло возгорание, в результате которого оба мужчины получили ожоги тела", - сообщает портал " Актау Лада ".

По данным управления здравоохранения Мангистауской области, два человека с ожогами были доставлены в Бейнеускую центральную районную больницу, где оба скончались от полученных травм.

"У одного из мужчин,1989 года рождения, диагностировали 90% ожогов тела. Он скончался от полученных травм. Второй пострадавший, 1960 года рождения, находился в критическом состоянии, у него диагностировано 85% процентов ожогов тела. Его доставили санавиацией в Мангистаускую областную больницу. Не приходя в сознание, он скончался", - пояснили в управлении.





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