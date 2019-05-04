Уволены 14 работников компании "Си Бу", признанной виновной в аварии на месторождении Каламкас в Мангистауской области

Актау. 3 мая. Kazakhstan Today - Компания "Си Бу", признанная виновной в аварии на скважине №8237 месторождения Каламкас в Мангистауской области, уволила 14 работников, передает Kazakhstan Today.

О мерах, принятых подрядной организацией ТОО "Инженерная Буровая Компания "Си Бу" по итогам расследования аварии, произошедшей 13 марта на скважине №8237, сообщила пресс-служба компании АО "Мангистаумунайгаз", которая является заказчиком работ.

По факту аварии руководством компании "Си Бу" до завершения расследования был принят ряд мер по наказанию виновных лиц и недопущению подобных аварий в будущем, в том числе: уволено 14 человек; объявлен выговор 4 сотрудникам; проведены обследования имеющихся противовыбросовых оборудований (ПВО); усилены работы по обслуживанию ПВО и двухступенчатый контроль по опрессовке ПВО; выделен отдельный штат работников по проверке ПВО; установлены датчики сигнализаторов уровня жидкости на емкостях; проведен дополнительный инструктаж для всех работников; проведена переподготовка работников по курсу газонефтеводопроявления и промышленной безопасности", - говорится в сообщении "Мангистаумунайгаз".

Также отмечается, что "в "Си Бу" на стадии обжалования находится административное дело о приостановлении действия государственной лицензии на виды деятельности в сфере углеводородов, вынесенное межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики 19 апреля 2019 года".

Заказчик работ подчеркивает, что компания "Си Бу" является одним из крупнейших работодателей в Мангистауской области, на текущий момент в компании работает 909 человек.

Мангистаумунайгаз" рассчитывает, что решение о лишении лицензии будет принято в установленном законодательством порядке и с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Необходимо отметить, что в случае лишения лицензии компании "Си Бу" "Мангистаумунайгаз" столкнется с угрозой неисполнения производственного плана по добыче нефти, что негативно скажется на экономике региона", - добавили в пресс-службе.

На сегодня "Мангистаумунайгаз" является одним из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Казахстана и обеспечивает свыше 31% добычи нефти в области и 8% по республике.

Как сообщалось ранее, 13 марта при осуществлении буровых работ на скважине №8237 месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз", на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалисты проводили промывку скважины с утяжелённым боровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта на месторождении произошло открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

По результатам расследования аварии комиссией определена вина ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу", составлен акт с указанием причин и обстоятельств возникновения аварии и разработаны мероприятия по предупреждению подобных аварий. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба МИИР РК.

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