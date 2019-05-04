Уволены 14 работников компании "Си Бу", признанной виновной в аварии на месторождении Каламкас в Мангистауской области

О мерах, принятых подрядной организацией ТОО "Инженерная Буровая Компания "Си Бу" по итогам расследования аварии, произошедшей 13 марта на скважине №8237, сообщила пресс-служба компании АО "Мангистаумунайгаз", которая является заказчиком работ.
По факту аварии руководством компании "Си Бу" до завершения расследования был принят ряд мер по наказанию виновных лиц и недопущению подобных аварий в будущем, в том числе: уволено 14 человек; объявлен выговор 4 сотрудникам; проведены обследования имеющихся противовыбросовых оборудований (ПВО); усилены работы по обслуживанию ПВО и двухступенчатый контроль по опрессовке ПВО; выделен отдельный штат работников по проверке ПВО; установлены датчики сигнализаторов уровня жидкости на емкостях; проведен дополнительный инструктаж для всех работников; проведена переподготовка работников по курсу газонефтеводопроявления и промышленной безопасности", - говорится в сообщении "Мангистаумунайгаз".
Также отмечается, что "в "Си Бу" на стадии обжалования находится административное дело о приостановлении действия государственной лицензии на виды деятельности в сфере углеводородов, вынесенное межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики 19 апреля 2019 года".
Заказчик работ подчеркивает, что компания "Си Бу" является одним из крупнейших работодателей в Мангистауской области, на текущий момент в компании работает 909 человек.
Мангистаумунайгаз" рассчитывает, что решение о лишении лицензии будет принято в установленном законодательством порядке и с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Необходимо отметить, что в случае лишения лицензии компании "Си Бу" "Мангистаумунайгаз" столкнется с угрозой неисполнения производственного плана по добыче нефти, что негативно скажется на экономике региона", - добавили в пресс-службе.
На сегодня "Мангистаумунайгаз" является одним из крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Казахстана и обеспечивает свыше 31% добычи нефти в области и 8% по республике.
Как сообщалось ранее, 13 марта при осуществлении буровых работ на скважине №8237 месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз", на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалисты проводили промывку скважины с утяжелённым боровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта на месторождении произошло открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
Расследованием аварии занималась специальная комиссия, которая пришла к выводу, что основной технической причиной, приведшей к аварии, явилась разгерметизация работниками компании ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу" противовыбросового оборудования на устье скважины во время ожидания затвердения цемента (на период окончания схватывания цементного раствора).
По результатам расследования аварии комиссией определена вина ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу", составлен акт с указанием причин и обстоятельств возникновения аварии и разработаны мероприятия по предупреждению подобных аварий. Материалы расследования переданы в правоохранительные органы, сообщила пресс-служба МИИР РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства