Актау. 20 апреля. Kazakhstan Today - В Мангистауской области приостановлена лицензия буровой компании после пожара на Каламкасе, передает Kazakhstan Today.

По факту аварии 3 марта 2019 года на месторождении Каламкас в Мангистауской области при бурении ТОО "Инженерная буровая компания "Си Бу" (Актау) скважины №8237, Западным межрегиональным управлением государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики с 8 по 19 апреля проведена внеплановая проверка в отношении товарищества", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Как уточнили в ведомстве, "ИБК "СиБу" оказывает техническую поддержку при добыче нефти и природного газа (бурение и ремонт скважин).

По результатам проверки установлено несоответствия товарищества квалификационным требованиям и перечню документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере углеводородов. В частности, у компании отсутствуют подтверждающие документы о наличии на праве собственности или ином законном основании некоторых видов оборудования и приборов. Отсутствуют приказы о создании специальных служб либо назначении ответственных лиц и имеются другие нарушения.

По результатам рассмотрения административного дела постановлением управления №4 от 19 апреля 2019 года приостановлено действие государственной лицензии на виды деятельности в сфере углеводородов ТОО "ИБК "СиБу" до устранения установленных нарушений с наложением административного штрафа в размере 150 МРП", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, 13 марта при осуществлении буровых работ на скважине №8237 месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз", на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалисты проводили промывку скважины с утяжелённым боровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта на месторождении произошло открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

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