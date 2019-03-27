Президент взял на контроль ликвидацию ЧП на месторождении Каламкас

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял на контроль ликвидацию ЧП на месторождении Каламкас, передает Kazakhstan Today.

Поручил правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП на месторождении Каламкас. Данный вопрос находится на моем контроле", - написал Токаев в Twitter.

13 марта при осуществлении буровых работ сервисной буровой компанией ТОО "ИБК "СиБу" на скважине №8237 месторождения Каламкас, на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалистами проводились работы по промывке скважины с утяжелённым боровым раствором, а также ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. Жертв и пострадавших нет.

Как пишет ortcom.kz по итогам прошедшей пресс-конференции, создана комиссия по ликвидации инцидента на месторождении, которая определит виновных и нанесенный ущерб. В настоящее время силы направлены на локализацию и ликвидацию возникшего пожара на скважине №8237.

"Общая площадь возгорания где-то 900 метров. Пожары данной категорий являются достаточно сложными. Это не рядовой пожар. Как правило, они сопровождаются различными физико-химическими проявлениями - большой температурой выделяемого тепла при горениях. Смена ветра и постоянные ветра в Мангистауской области тоже затрудняют тушение пожара. В настоящее время задействовано 20 единиц техники, в числе которых автомобиль газоводяного тушения, рукавный автомобиль и пожарная насосная станция, а также 83 человека личного состава", - проинформировал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер.

Первая попытка ликвидации пожара была предпринята негосударственной противопожарной службой. Далее с пожаром в течение часа боролась специальная газоводяная техника - автомобиль газоводянного тушения, рукавный автомобиль и пожарная насосная станция. Пока ликвидировать пожар не удалось.

К вечеру прибудут дополнительные силы из Актау - аналогичная спецтехника.

Непосредственно на месте происшествия работают руководство Министерства энергетики и АО "КазМунайГаз", аким области, а также ответственные сотрудники компаний.

"Скважина была новая, под бурением, это не добывающая скважина. Никаких последствий для находящихся в непосредственной близости добывающих скважин, никаких потерь и аварий там нет. Сегодня созданный штаб принял решение сменить тактику - принято решение в первую очередь локализовать очаг возгорания на строящейся скважине № 8237; соответственно вынести все необходимое оборудование, которое там может быть подвержено возгоранию и в дальнейшем приступить к ликвидациям очага возгорания", - рассказал вице-министр энергетики РК Болат Акчулаков.

Также сообщается, что специалистами передвижной лаборатории департамента экологии по Мангистауской области отбираются пробы атмосферного воздуха, почвы и попутной воды вокруг указанной скважины, которая находится непосредственно на месте происшествие для осуществления постоянного мониторинга и дальнейшего определения негативного воздействия на окружающую среду.

Состояние атмосферного воздуха в рабочей зоне считается стабильным.

Установлено, что сброс нефти на земной поверхности отсутствует, а из первоначально проявленных 13 мест грифонов остались только 5 мест. Площадь разлива попутной воды вокруг аварийной скважины составляет примерно 1 километр по длине и 0,5 километра по ширине. Расстояние до защитной дамбы Каспийского моря от аварийной скважины составляет 4,5 километра - прямой разлив попутной воды в море однозначно исключается.

"Вся ответственность за причиненный вред окружающей среде, за нарушение или вред третьим лицам будет возлагаться на компанию "СиБу". Расходы на бурение скважин продолжаются. Это контракт, все необходимые меры, которые нам необходимо предпринять по предоставлению техники - это нормальный процесс. Самая главная задача сейчас заключается, чтобы не допустить жертв, соблюсти технику безопасности и чтобы люди не пострадали, а также минимизировать ущерб экологии. Расходы на ликвидацию пожара находятся в разумных пределах, в разумных контрактных суммах", - заключил вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай.

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