Актау. 28 марта. Kazakhstan Today - Горение газоводяного фонтана на месторождении Каламкас прекратилось, передает Kazakhstan Today.
28 марта, в 02.05, горение газоводяного фонтана самостоятельно прекратилось. Силами ДЧС совместно с ТОО "Семсер Орт Сондіруші" по периметру обвалования организованы посты безопасности", - сообщили в Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
Как сообщалось ранее, 13 марта при осуществлении буровых работ на скважине №8237 месторождения Каламкас АО "Мангистаумунайгаз", на глубине 435 метров произошло водогазопроявление. С 13 по 24 марта специалисты проводили промывку скважины с утяжелённым боровым раствором и ремонтно-изоляционные работы для устранения грифонов. 25 марта на месторождении произошло открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 метров на площади 900 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.
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