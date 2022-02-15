Два человека погибли в ДТП с участием автобуса в Восточном Казахстане

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, 36-летний водитель автомобиля марки Datsun и его 29-летняя пассажир скончались на месте происшествия", - сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Согласно части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в полиции.