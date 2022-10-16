Два школьника попали в больницу с резаными ранами в Павлодаре

Павлодар. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два школьника получили ножевые ранения в результате потасовки в одной из школ Павлодара, сообщает Polisia.kz.
14 октября в 17.26 в полицию города Павлодара поступило сообщение по факту конфликта между учащимися в школе, расположенной на улице Ткачева. Сотрудниками полиции установлено, что в 16.35 во время перемены на лестничной площадке произошел конфликт между двумя учащимися 7-го и 8-го классов (2008 и 2009 годов рождения). Один из несовершеннолетних нанес второму телесные повреждения канцелярским ножом в область щеки и затылка, а также поранил себе пальцы правой кисти", - сообщила старший инспектор управления местной полицейской службы Арай Тулемисова.
Несовершеннолетние доставлены в больницу, где после осмотра оба отпущены домой. Родители потерпевшего от заявления отказались.
В отношении родителей подростка, нанесшего телесные повреждения, возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего). Им грозит штраф в размере 10 МРП (30 тысяч 630 тенге).