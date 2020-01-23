Две школьницы пропали в Алматинской области

Талдыкорган. 22 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области с вечера вчерашнего дня ищут двух девочек, не вернувшихся домой из школы, передает Kazakhstan Today.

Вчера вечером в Алматинской области две девочки - восьмиклассница Ару Бекберди и шестиклассница Талшын Кызырбай - не вернулись домой из школы. Их родители обратились в полицию.

С заявлениями об исчезновении двух девочек, 2006 и 2008 годов рождения, в полицию обратились жители села Алдабергенова. По тревоге подняли весь личный состав районной полиции. К поискам также подключились местные жители, педагоги и волонтеры. Проверяются все заброшенные дома, чердаки, подвалы в поселке и расположенных рядом населенных пунктах. Поиск также организован в Талдыкоргане и Алматы. Подключены инспекторы ювенальной полиции, оперативники розыскных отделов районной и областной полиции. Ориентировки с фото и приметами пропавших девочек разосланы во все полицейские подразделения и размещены в социальных сетях. Ход розыскных работ находится на контроле областного департамента полиции", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших без вести Ару Бекберди и Талшын Кызырбай, необходимо позвонить по телефонам: 8 (72836) 3-08-82 (районная полиция), 8 (7282) 60-80-07 (областная полиция), 8 777 846 43 88 или 102.





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