Двенадцать ножевых: жестокое убийство произошло в Есике

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Атырау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Атырау начали работы по уборке мешкотары на набережной реки Урал, - В городе Атырау начали работы по уборке мешкотары на набережной реки Урал, сообщил на заседании оперативного штаба аким Атырауской области Жасулан Бисембиев.





По его словам, опасность подтопления участков вдоль набережной на сегодняшний день миновала. Теперь стоит задача очистить набережную от защитных сооружений.





Территорию поделили на 16 участков, за каждым из них закреплены ответственные организации. Основная задача - убрать мешки с набережной и очистить данную территорию.





Работы необходимо завершить в течение недели", - резюмировал Бисембиев.





В штабе также сообщили, что трасса Атырау - Уральск открыта для движения.





В связи с полным завершением текущего ремонта открыт участок трассы Атырау - Уральск на 5-67-м км, по направлению город Атырау - село Махамбет. Трасса открыта как для легковых, так и для грузовых машин", - рассказали в штабе.





1 июля уровень воды в Урале впервые за долгое время опустился ниже критического уровня. Самый высокий уровень воды в реке был зафиксирован в середине мая.



