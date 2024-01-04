03.01.2024, 13:10 22586

В результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений

Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети
В результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений
Фото: Depositphotos
Актобе. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате групповой драки в городе Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.

Ночью 3 января в городе Актобе произошла драка в результате которой 4 ее участника попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимационном отделении", - проинформировали в полиции.


Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети, после чего они договорились встретиться и обсудить отношения.

Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.


Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.

Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".

Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.

В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
 
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Теги:ГибельдракаАктобеПодростки

новости по теме

04.01.2024, 13:16 2326

Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге  

С санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу
Замакима Жетысуского района Алматы подозревают в получении взятки в 14 млн тенге
Фото: Depositphotos
Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя акима Жетысуского района города Алматы подозревают в получении взятки в размере 14 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

Проводится досудебное расследование в отношении заместителя акима Жетысуского района. Он подозревается в получении взятки в размере 14 миллионов тенге от местных предпринимателей. Сумма предназначалась за содействие в заключении договоров государственных закупок, подписание актов выполненных работ и общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что с санкции следственного суда подозреваемый заключен под стражу.

Следствие продолжается", - добавили в Агентстве по противодействию коррупции.


Ранее сообщалось об окончании расследования в отношении должностных лиц управления образования Алматы.
 
04.01.2024, 12:25 2081

Свыше 30 международных каналов поставки наркотиков ликвидировал КНБ Казахстана  

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге
Свыше 30 международных каналов поставки наркотиков ликвидировал КНБ Казахстана
Астана. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий, сообщает пресс-служба КНБ.

Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков", - проинформировали в пресс-службе.



Отмечается, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз.

За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев. С компетентными органами иностранных государств также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан", - добавили в КНБ.


Ранее две крупные нарколаборатории ликвидированы в Алматы.
 
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Теги:РКНаркотикиизъятие
04.01.2024, 10:34 5806

Прокуратура Алматы выявила хищение 43,8 млн тенге в аграрном университете

Выявлено хищение бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева
Алматы. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы по результатам проверки Казахского национального аграрного исследовательского университета установлены факты хищения бюджетных средств путем фиктивного посева семян и обработки мест посева, сообщили в ведомстве.

Причиненный ущерб составляет 43,8 млн тенге, расследование проводится управлением досудебного расследования прокуратуры города Алматы", - проинформировали в прокуратуре Алматы.


По данным ведомства, в другом случае, установлены факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащих университету, на сумму 7,9 млн тенге.

Отмечается, что досудебное расследование поручено управлению полиции Медеуского района.
 
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Теги:Бюджетхищениеуниверситет
03.01.2024, 17:56 17266

В розыск объявлен экс-директор "Алматыэлектротранс"

Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу
В розыск объявлен экс-директор "Алматыэлектротранс"
Фото: Polisia.kz
Алматы. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Информация о розыске бывшего главы ТОО "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов

56-летнего мужчину разыскивают уже восемь дней. Дело зарегистрировали 26 декабря в Алматы. Орган, ведущий розыск - Агентство по финмониторингу.

 
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Теги:Алматыэлектротрансглаварозыск
03.01.2024, 16:15 18661

В Талдыкоргане задержали восьмерых участников массовой драки в кафе

Заведено уголовное дело по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц"
Талдыкорган. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь с 29 на 30 декабря в одном из кафе Талдыкоргана произошла массовая драка. На сегодняшний день задержаны 8 участников, сообщили в департаменте полиции Жетысуской области.

Расследование драки в кафе Талдыкоргана, произошедшей с 29 на 30 декабря, проводится по статье УК РК "Хулиганство в группе лиц". Уголовное дело находится на особом контроле областного департамента полиции.

Изначально полиция задержала троих участников конфликта, 2 января задержаны еще пятеро.  

В общей сложности задержаны и помещены под стражу 8 лиц. Тщательно изучаются роль и действия всех участников инцидента. В ходе расследования действиям каждого из них будет дана правовая оценка" - сообщил глава полиции области Жетісу Арман Саданов.


Ранее сообщалось, что в Актобе в результате групповой драки  двое подростков погибли от ножевых ранений.
 
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Теги:дракаТалдыкорган
31.12.2023, 13:15 61061

Житель Тараза поджег новогоднюю елку в парке  

Полицейские задержали 56-летнего подозреваемого
Тараз. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 31 декабря, в 08.30 камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога новогодней елки, установленной на территории историко-культурного комплекса "Көне Тараз", сообщает пресс-служба МВД РК.

Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС.

Начато досудебное расследование по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

 
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Теги:Задержаниеподжогелка
29.12.2023, 17:26 94271

Более 20 лет лишения свободы получил насильник детей в Павлодарской области

Дело рассмотрено на закрытом судебном заседании
Более 20 лет лишения свободы получил насильник детей в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Павлодар. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 29 декабря, в Павлодарской области на закрытом судебном разбирательстве рассмотрели уголовное дело в отношении А. по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней Б. и малолетней потерпевшей Ч., сообщает пресс-служба суда.

Поскольку дело рассмотрено на закрытом судебном заседании, обстоятельства дела не могут быть оглашены.

Прокурор просил назначить по совокупности преступлений окончательно 24 года лишения свободы. Подсудимый А. вину не признал, просил суд его оправдать.

Вина А. доказана показаниями потерпевших и свидетелей, проведенными по делу экспертизами и другими доказательствами.

Суд назначил А. окончательно по совокупности преступлений 22 года лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также А. пожизненно лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Ранее в Туркестанском областном суде вынесли приговор насильнику из Арыси.

В Северо-Казахстанской области вынесли приговор гражданину Узбекистана, который насиловал собственных детей.

В сентябре правительство Казахстана утвердило комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023-2025 годы.
 
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Теги:СудПриговоризвращенец
29.12.2023, 13:00 97336

В ЗКО сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств

Чиновник похитил более 12 млн тенге
В ЗКО сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств
Фото: pexels
Уральск. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Приговором суда сотрудник акимата осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - проинформировали в прокуратуре.


Установлено, что главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа ЗКО в период с 2020 года по 2023 год путем незаконного перечисления на свой карточный счет похитил более 12 млн тенге бюджетных средств.

Приговор в законную силу не вступил", - добавили в пресс-службе.


Ранее в Жамбылской области на сотрудника акимата завели уголовное дело о служебном подлоге.
 
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Теги:СудЗКОАкиматхищениеСотрудник

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