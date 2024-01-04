В результате групповой драки в Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети
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Актобе. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате групповой драки в городе Актобе двое подростков погибли от ножевых ранений, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
Ночью 3 января в городе Актобе произошла драка в результате которой 4 ее участника попали в медицинское учреждение с ножевыми ранениями. Спустя некоторое время двое парней 2006 года рождения скончались в реанимационном отделении", - проинформировали в полиции.
Предварительно установлено, что поводом драки стал конфликт в Сети, после чего они договорились встретиться и обсудить отношения.
Задержанные водворены в ИВС, по факту убийства проводится досудебное расследование", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
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