29.10.2024, 11:57 17531
Двенадцатилетнюю девочку не пустили на рейс FlyArystan: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы взыскал компенсацию с авиакомпании Air Astana за инцидент с 12-летней девочкой, которую не пустили на рейс FlyArystan Астана - Уральск.
Авиакомпания заплатит маме девочки компенсацию за моральный вред в размере 5 млн тенге, сообщил адвокат потерпевших Данильхан Шагатаев.
Ранее суд обязал авиакомпанию выплатить штраф государству в размере 3 692 000 тенге за нарушение авиационного законодательства.
21 июля несовершеннолетнюю Зере не допустили на рейс Астана - Уральск, где она вместе со своей сестрой двойняшкой должна была прилететь по месту своего проживания к родителям. Как показал в суде работник наземной службы, авиакомпания FlyArystan заменила борт вместимостью 188 мест на борт 180 мест. В результате Зере стала 181-м и единственным пассажиром, который не смог попасть на борт самолета", - напомнил адвокат.
В результате девочка оказалась одна в аэропорту, в окружении незнакомых людей и с двумя тяжелыми чемоданами.
Ребенок плакал и не знал, что ей делать. Все время на связи была мама. После мама направила ребенка в линейный отдел полиции, пока мама искала знакомых или родственников. Авиакомпания предложила поместить ребенка одну в гостиницу в черте города, но мама отказалась, так как ребенок не может зарегистрироваться и находиться там целые сутки без законных представителей. Никто не гарантировал ее безопасность", - написал адвокат.
В итоге девочку забрала к себе родственница.
По словам адвоката, сначала к их претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс.
Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров", - подчеркнул Шагатаев.
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29.10.2024, 14:44 14096
В Жамбылской области два подростка совершили суицид
Фото: Depositphotos
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Тараз. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Туймекент Жамбылской области два подростка совершили суицид, передает корреспондент агентства.
По данным фактам сотрудниками Байзакского районного отдела полиции начаты досудебные расследования. Для выяснения подробных обстоятельств произошедшего проводятся необходимые комплексные следственные мероприятия", - сообщили в департаменте полиции региона.
Подчеркивается, что оба случая не связаны между собой, погибшие не являются родственниками.
Ранее в Сети появилась информация о самоубийстве подростков. По информации телеграм-канала "Криминальный Казахстан", трагедии произошли с разницей в один день.
Напомним, в сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки. Позже в МВД рассказали, играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
После череды трагедий с детьми в Казахстане прошла неделя родительских собраний. В ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
29.10.2024, 13:22 16221
Футбольные ворота упали на девочку в Актау и изуродовали ей лицо
Оставленные подрядчиком на поле ворота не были закреплены
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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Незакрепленные футбольные ворота упали на девочку в Актау и рассекли ей пол-лица.
О происшествии написал в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
По его словам, несчастный случай произошел 24 октября в одном из дворов второго микрорайона.
Подрядчик спилил всю конструкцию футбольного поля, начиная от забора, заканчивая самими воротами, которые потом так и оставили валяться на земле, не закрепив ничем. И вот, 24 октября в 18.00 часов дети решили сыграть в футбол, подняли ворота, поставили на свои места, и начали играть. Не прошло и пяти минут, как одни из ворот упали прямо на голову двенадцатилетней девочки. К счастью, благодаря усилиям детских врачей, девочка осталась жива", - написал блогер.
Сейчас девочка находится в травматологии, у нее сотрясение головного мозга.
Он подчеркнул, что с момента происшествия прошло уже 4 дня, полиция, упрздрав и органы опеки в курсе данной ситуации, однако футбольные ворота так и лежат на поле незакрепленные уже две недели, а монтаж поля не закончен.
Как вы сами видите, девочке зашили пол-лица, к сожалению, без должной реабилитации и помощи, эта травма на лице двенадцатилетней девочки может остаться на всю жизнь, не говоря уже о психологической травме", - написал Сарсенбаев.
Он выразил сомнение, что подрядная организация, которая является косвенным виновником трагедии, добровольно возместит все расходы по реабилитации девочки и обратился к казахстанцам с просьбой помочь семье девочки.
Напомним, 11 октября восьмилетняя школьница в Атырау попала в больницу с ушибом головного мозга. На девочку упали футбольные ворота. В августе в Астане 10-летний мальчик скончался из-за того, что на него упали ворота. После трагедии управление образования столицы дало задание проверить все спортивные площадки и школьный инвентарь. Похожая ситуация произошла в июне прошлого года в Актау, где 16-летний подросток после падения на него футбольных ворот впал в кому, а затем скончался.
В связи с тем, что подобные несчастные случаи в Казахстане происходят регулярно, в стране введут обязательную сертификацию спортинвентаря.
28.10.2024, 10:37 40191
Крупный пожар произошел в одном из ТРЦ Атырау
Фото: скриншот из видео МЧС
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Атырау. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в ТРЦ "Байзар" по улице Б. Кулманова вчера вечером произошел крупный пожар. Из здания эвакуировали 80 человек. Об этом сообщили в областном ДЧС.
Пожар был локализован в 21.58 и полностью ликвидирован в 22.50. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.
Сообщается, что по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание линии электропередач.
27.10.2024, 17:42 53346
В Актау ремонтируют 12 прорывов на тепловых сетях
Фото: пресс-служба акимата Актау
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Актау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На тепловых сетях в Актау ведется ремонт 12 прорывов, сообщает inaktau.kz.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, количество прорывов тепловых сетей сократилось благодаря круглосуточной работе специалистов.
Ремонтные работы проводятся возле дома № 45 в 3-м микрорайоне, дома № 14 в 8-м микрорайоне, дома № 18 в 15-м микрорайоне, дома № 10б в 22-м микрорайоне и дома № 7 в 11-м микрорайоне. Аким города, проверив ход ремонтных работ, поручил представителям обслуживающих организаций жилых домов контролировать процесс регулировки подачи тепла.
Тепло поступает в жилые дома, однако работы по регулировке продолжаются. В тепловых радиаторах может скапливаться воздух либо могут быть не полностью открыты задвижки и вентили. Необходимо контролировать процесс наладочных работ", - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.
26.10.2024, 20:20 72921
Четыре человека сгорели в авто на трассе в Атырауской области
За два часа до аварии полицейские выписали штраф водителю за нарушение ПДД
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Атырау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Атырау - Уральск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого загорелась машина с водителем и пассажирами, все четверо погибли при пожаре, сообщили в департаменте полиции области.
Около 4.00 сотрудники патрульной полиции на трассе Атырау - Уральск остановили автомобиль Daewoo Nexia, зарегистрированный в России, заполнили протокол на водителя за нарушение ПДД и предупредили быть осторожным в ночное время. Однако, несмотря на предупреждения, около 06.00 38-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia столкнулся с грузовиком, двигающимся в обратном направлении", - рассказали в полиции.
Водитель и 3 пассажира автомобиля Daewoo Nexia погибли на месте, автомобиль полностью сгорел. В настоящее время по этим данным зарегистрировано уголовное дело и ведется комплексное расследование.
Ранее генпрокурор Казахстана сообщил, что число ДТП в Казахстане выросло на 90%.
26.10.2024, 10:24 81461
В Акмолинской области ищут невернувшуюся домой 16-летнюю девушку
Фото: sinegor.kz
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Кокшетау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ведутся поиски 16-летней девушки. По данным полиции, она вышла из дома 19 октября и до сих пор не вернулась домой, сообщает новостной инстаграм-аккаунт sinegor.kz.
21 октября в отдел полиции города Косшы обратилась местная жительница с просьбой разыскать ее несовершеннолетнюю дочь 2008 года рождения, которая 19 октября около 09.00 вышла из дома, и по настоящее время ее местонахождение неизвестно. На телефонные звонки девушка не отвечает", - говорится в сообщении.
При этом полицейским удалось установить, что девушка уже неоднократно уходила из дома, но потом возвращалась. Кроме того, подросток является инвалидом.
Ранее сообщалось, что в Атырау расследуют похищение и убийство 23-летней девушки.
26.10.2024, 09:37 82031
На хлопкоперерабатывающем заводе в Туркестанской области произошел пожар
Фото: freepik.com
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Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Акалтын Мактааральского района Туркестанской области на территории хлопкоперерабатывающего завода потушили пожар на площади 150 квадратных метров, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Произошло возгорание 40 тонн собранного хлопка на площади 150 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения пожара на всю площадь - 350 квадратных метров и спасти от огня 80 тонн хлопка", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
25.10.2024, 12:48 85661
Житель Уральска выстрелил в собаку на детской площадке
Животному требуется операция
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Уральск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске неизвестный выстрелил в собаку два раза на детской площадке, сообщает издание "Мой город".
В Instagram-паблике dobroe_serdce_uralsk сообщили, что 22 октября в 22.08 во дворе дома по адресу Абулхаир хана, 101, на детской площадке стреляли из пистолета в собаку.
Это не первый случай в этом дворе. Было убийство собаки из огнестрельного оружия. Подавали заявление участковому, но результатов не было никаких. Сплошные отписки. В этот раз наша собака не умерла, она ранена и у нее в голове пуля. Врачи из клиники на рентгене показали пулю и сказали, что это не дробь, а настоящая свинцовая пуля. Дети все время играли с ней и с другими собачками на детской площадке. И еще ни один ребенок не пострадал, а вот собаки в этом дворе постоянно погибают от рук людей", - говорится в посте.
По данному факту управлением полиции Уральска начато досудебное расследование по статье 316, часть 1, УК РК "Жестокое обращение с животными", согласно которой предусматриваются: штраф до 120 месячных расчетных показателей, исправительные работы на тот же срок, общественные работы до 120 часов или арест до 30 суток.
В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего данное правонарушение.
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