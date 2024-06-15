14.06.2024, 12:39 22536
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
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Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".
Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.
Еще трое членов семьи доставлены в больницу.
По факту отравления семьи начато досудебное расследование.
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.
Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.
В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.
В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
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13.06.2024, 08:15 51901
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК
Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
11.06.2024, 12:21 95876
Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Фото: instagram/news_baikonur
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Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.
Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - рассказал источник агентству РИА Новости.
Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.
Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - добавил собеседник агентства.
Агентство отмечает, что Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов.
В 2022 году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о задержании подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы около стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран", - сообщает сайт.
Туристы-нелегалы сильно рискуют, поскольку средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.
Ранее Минтуризма включило космодром "Байконур" в Кызылординской области в топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана.
10.06.2024, 09:13 136871
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.
Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.
По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
09.06.2024, 16:23 165691
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
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Караганда. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кызылорда - Павлодар в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В ведомстве уточнили, что вечером восьмого июня произошла авария с участием трех автомобилей: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.
В результате ДТП четыре пассажира и 22-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt скончались от полученных травм. 21-летний водитель автомашины Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир автомашины Toyota Previa доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте.
Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
09.06.2024, 14:40 169906
В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры
Пострадавших нет
фото: gov.kz
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Атырау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау пожарные спасли восьмимесячного младенца из задымленной квартиры, расположенной в шестиэтажном жилом доме, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.
Уточняется, что инцидент произошел 6 июня.
Старший сержант гражданской защиты А. Курманиязов вынес восьмимесячного малыша из квартиры, укутав его одеялом, чтобы защитить от дыма. Сотрудники Центра медицины катастроф осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь", - проинформировали в департаменте.
Подчеркивается, что возгорание удалось ликвидировать на начальной стадии и предотвратить развитие пожара. Также отмечается, что пострадавших нет.
Ранее в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
08.06.2024, 11:51 205751
Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области
Подростка искали в течение четырех суток
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Актобе. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего Жетру Карима, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане в течение четырех суток искали подростка.
В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.
Полиция проводит расследование, назначены необходимые экспертизы.
08.06.2024, 11:20 206761
В Шымкенте частично обрушился автомобильный мост
Мост соединял густонаселенный жилой массив с городом
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Шымкент. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Произошло частичное обрушение моста в Жанаталапе. На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, сообщает OTYRAR.
Аким Туранского района выступил с обращением. По словам Берика Аширбекова, мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы, местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.
Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также создадим нормальные условия для передвижения транспорта.", - сказал аким Туранского района Берик Аширбеков.
По какой причине рухнул мост, глава районного акимата не уточнил. По словам местных жителей, переправа была построена еще в советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.
08.06.2024, 10:13 191756
Пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Фото: МЧС РК
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Семей. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В противопожарную службу Абайской области поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщает пресс-служба МЧС РК.
На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей орманы", а также силы и средства ДЧС региона. По прибытии лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га.
В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо. Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был оштрафован на 184 600 тенге.
Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.
В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
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