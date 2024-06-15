Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО

Рассказать друзьям

Шымкент. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Произошло частичное обрушение моста в Жанаталапе. На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, сообщает - Произошло частичное обрушение моста в Жанаталапе. На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, сообщает OTYRAR





Аким Туранского района выступил с обращением. По словам Берика Аширбекова, мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы, местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.





Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также создадим нормальные условия для передвижения транспорта.", - сказал аким Туранского района Берик Аширбеков.





По какой причине рухнул мост, глава районного акимата не уточнил. По словам местных жителей, переправа была построена еще в советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.