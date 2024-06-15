14.06.2024, 12:39 22536

Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО

Еще трое родственников доставлены в больницу
Двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в СКО
Петропавловск. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двое детей скончались от пищевого отравления в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, сообщает "Петропавловск.news".

Двое детей в возрасте трех и шести лет скончались в Северо-Казахстанской области в результате отравления", - сообщает источник со ссылкой на департамент полиции региона.


Еще трое членов семьи доставлены в больницу.

По факту отравления семьи начато досудебное расследование.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - сообщили в ведомстве.


Ведется расследование, отобраны пробы, которые в настоящий момент находятся в лаборатории на исследовании.

В феврале этого года в Мангистауской области 36 человек отравились едой из общепита.

В августе прошлого года в Карагандинском центре оказания соцуслуг отравились дети, двое из них скончались. Результаты экспертизы и причины трагедии власти до сих пор не озвучили.
 

новости по теме

13.06.2024, 08:15 51901

В Конаеве загорелся мусорный полигон  

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание
В Конаеве загорелся мусорный полигон
Фото: скриншот из видео ДЧС
Конаев. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве на территории полигона твердых бытовых отходов произошло загорание мусора, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара", - проинформировали в МЧС.


Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

 
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Теги:КонаевМусорПолигонПожар
11.06.2024, 12:21 95876

Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур

Один из них скончался от обезвоживания
Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур
Фото: instagram/news_baikonur
Байконур. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Франции погиб от обезвоживания, пытаясь незаконно попасть на территорию космодрома Байконур.

Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь - вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", - рассказал источник агентству РИА Новости.


Второй француз не смог самостоятельно оказать помощь своему товарищу и побежал обратно к трассе.

Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания", - добавил собеседник агентства.


Агентство отмечает, что Байконур давно является объектом притяжения туристов-экстремалов.

В 2022 году экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал о задержании подданного Великобритании Бенджамина Рича и гражданки Белоруссии Алины Зелупы около стартовой площадки № 112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран", - сообщает сайт.


Туристы-нелегалы сильно рискуют, поскольку средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.

Ранее Минтуризма включило космодром "Байконур" в Кызылординской области в топ-20 приоритетных туристических мест Казахстана.
 
10.06.2024, 09:13 136871

Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области  

Выжил 12-летний мальчик
Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области
Фото: скриншот из видео
Конаев. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни пяти человек, произошло вчера на 55-м км автодороги Алматы - Оскемен, сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

Водитель Nissan Primera, не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров, в том числе одна несовершеннолетняя, от полученных травм погибли на месте. Несовершеннолетний мальчик 12 лет с различными телесными повреждениями госпитализирован в больницу Конаева", - написал Аленов на своей странице в Facebook.


По факту ДТП назначены необходимые экспертизы, начато досудебное расследование.


Ранее сообщалось, что в Карагандинской области пять человек погибли в ДТП.
 
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Теги:ДТПАлматинская область
09.06.2024, 16:23 165691

Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области   

Возбуждено уголовное дело
Пять человек погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Кызылорда - Павлодар в Карагандинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

В ведомстве уточнили, что вечером восьмого июня произошла авария с участием трех автомобилей: Audi, Chevrolet Cobalt и Toyota Previa.


В результате ДТП четыре пассажира и 22-летний водитель автомашины Chevrolet Cobalt скончались от полученных травм. 21-летний водитель автомашины Audi, его 17-летний пассажир и 39-летний пассажир автомашины Toyota Previa доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в департаменте.


Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы.

Ранее в Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
 
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Теги:Карагандинская областьДТПЖертва
09.06.2024, 14:40 169906

В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры   

Пострадавших нет
В Атырау пожарные спасли младенца из задымленной квартиры
фото: gov.kz
Атырау. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау пожарные спасли восьмимесячного младенца из задымленной квартиры, расположенной в шестиэтажном жилом доме, информирует пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

Уточняется, что инцидент произошел 6 июня.

Старший сержант гражданской защиты А. Курманиязов вынес восьмимесячного малыша из квартиры, укутав его одеялом, чтобы защитить от дыма. Сотрудники Центра медицины катастроф осмотрели ребенка и оказали первую медицинскую помощь", - проинформировали в департаменте.


фото: gov.kz

Подчеркивается, что возгорание удалось ликвидировать на начальной стадии и предотвратить развитие пожара. Также отмечается, что пострадавших нет.

Ранее в горах Алматинской области спасли молодых туристов.
 
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Теги:СпасениеМладенецАтырау
08.06.2024, 11:51 205751

Тело пропавшего мальчика нашли в Актюбинской области

Подростка искали в течение четырех суток
Актобе. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В результате непрерывных поисков в реке Илек в районе ресторана "Юрта" обнаружено тело пропавшего Жетру Карима, сообщает пресс-служба МВД РК.

Полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане в течение четырех суток искали подростка.

В поисках участвовало порядка 500 человек, в том числе сотрудники полиции, ДЧС и добровольцы. Также были привлечены служебные собаки, 40 единиц техники, три квадроцикла, две лодки, четыре лошади и дроны. Были проверены чердаки и дворы домов, канализационные люки и выгребные ямы.

Полиция проводит расследование, назначены необходимые экспертизы.
 
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Теги:РебенокпропажаТело
08.06.2024, 11:20 206761

В Шымкенте частично обрушился автомобильный мост

Мост соединял густонаселенный жилой массив с городом
Шымкент. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Произошло частичное обрушение моста в Жанаталапе. На месте ЧП начаты аварийно-восстановительные работы. Единственно возможным пока остается путь по бездорожью, а это порядка 6 километров, сообщает OTYRAR.

Аким Туранского района выступил с обращением. По словам Берика Аширбекова, мост временно закрыт. Пока ведутся восстановительные работы, местные власти обдумывают новый маршрут для движения транспорта.

Как вы видите, мост за моей спиной, который соединяет микрорайон Жанаталап и село Сиргели. Из-за повреждения он закрыт. Уважаемые жители, вы знаете, что вдоль трассы А2 есть грунтовая дорога. Сейчас подготовим специальную карту, а также создадим нормальные условия для передвижения транспорта.", - сказал аким Туранского района Берик Аширбеков.


По какой причине рухнул мост, глава районного акимата не уточнил. По словам местных жителей, переправа была построена еще в советское время и несколько лет назад мост ремонтировали.
 
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Теги:обрушениемостШымкент
08.06.2024, 10:13 191756

Пожар произошел в резервате "Семей орманы"

Виновного оштрафовали на 184 600 тенге
Пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Фото: МЧС РК
Семей. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В противопожарную службу Абайской области поступило сообщение, что на территории центрального лесничества Новошульбинского филиала РГУ ГЛПР "Семей орманы" горит лес, сообщает пресс-служба МЧС РК.

На место выехали сотрудники ГЛПР "Семей орманы", а также силы и средства ДЧС региона. По прибытии лесников установлено, что горела сухая трава на общей площади 0,03 га.

В ходе розыскных мероприятий было установлено виновное лицо. Владелец трактора, который оказался жителем села Боровлянка, был оштрафован на 184 600 тенге.

Напомним, в Казахстане лишь 2% лесфонда оснащены системами раннего обнаружения пожаров.

В июне 2023 года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.

12 июня было объявлено днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании.
 
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Теги:ПожарНаказаниеЛес

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