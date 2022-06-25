Двое мужчин утонули в Павлодарской области, спасая детей

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ПАВЛОДАР. 24 ИЮНЯ - В четверг, 23 июня, в озере Торайгыр в Баянаульском районе утонули два жителя Карагандинской области, пытаясь спасти детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщение о том, что в озере Торайгыр утонули два человека 1978 и 1986 годов рождения, поступило на пульт областного ДЧС в 15.52.

Мужчины утонули, спасая мальчика 2008 года рождения и девочку 2013 года рождения.

Как сообщили в областном ДЧС, трагедия произошла в необорудованном для купания месте.

Дети были доставлены скорой медпомощью в районную больницу.

Поиски тел начались в 19.00, и в 19.39 водолазы извлекли их.