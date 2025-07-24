Двое рабочих водоканала погибли в Караганде

Фото: кадр из видео

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Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал скандальное насильственное переселение детей из детдома № 1 в Конаев и потребовал отставки акима области Марата Султангазиева.





За произвол вокруг детского дома в Баганашиле и за несдержанное публичное обещание, данное обществу, я прошу у президента К.Токаева отставки акима Алматинской области М. Султангазиева", - написал депутат в Facebook .





Он также записал видеообращение , в котором прокомментировал скандальную историю с переселением детей.









Акимат Алматинской области не сдержал обещания и довел ситуацию до того, что мы сейчас наблюдаем. Насильственный переезд пытались осуществить. Это не получилось, вмешался глава государства", - заявил Базарбек в записанном видеообращении.





Где был министр просвещения? Почему министр просвещения этот вопрос четко, ясно не поставил? Это же детский дом, это курация, это организация, которая подведомственна не только акимату Алматинской области, но и координации со стороны министерства просвещения. Где господин Бейсембаев?", - поинтересовался депутат.





Ситуация с переездом детского дома, по словам депутата, изнутри показала большие проблемы.





К примеру, техническую экспертизу старого здания делало ТОО "Астана Құрылыс Сервис", однако заключение экспертизы так и не было опубликовано, даже депутаты, по словам Базарбека, "в глаза его не видели".





Почему скрывают это заключение? Почему КазНИИСА не подключили к техническому обследованию это здание и сооружение на предмет аварийности. Это, собственно говоря, предприятие со 100% участием государства. Почему неизвестное, непонятное ТОО делает заключение и это заключение скрывают?" - интересуется мажилисмен.





Он также выразил недоумение, почему в детдом были вызваны сотрудники полиции.





Какое отношение имеют сотрудники департамента к переезду, к этим действиям, которые сопряжены с насилием?" - спрашивает Базарбек.





Он подчеркнул, что новое здание детского дома в Конаеве не было передано на баланс государства, а значит, детей в него перевозили в нарушение закона. Также власти области так и не предоставили весомых доказательств непригодности старого здания.





Фактически этот переезд осуществляли на нелегальной основе, грубо нарушая требования Земельного и Гражданского кодексов, требования закона об общественном контроле, Экологического кодекса, нарушая всевозможные международные соглашения, которые Казахстан ратифицировал касательно прав человека. Почему наши региональные власти так очевидно попирают закон?" - возмутился Базарбек.





Депутат считает, что земельный участок "кому-то приглянулся".





Это не просто какой-то участок где-то на отшибе, это Бостандыкский район Алматы, микрорайон Баганашил. Это такой лакомый кусок для любого застройщика: выше Аль-Фараби, выше трех этажей. Хоть и существуют ограничения, но для любого застройщика снести эти все здания, сооружения в Баганашиле и возвести там элитные таунхаусы, элитные коттеджи - не проблема. Поэтому еще год назад я сказал, что есть там интерес представителей старой элиты", - заявил он.





Почему мы не видим со стороны центральных исполнительных органов власти адекватной реакции на эту ситуацию? Мы должны были ждать реакции президента? Завтра аналогичная ситуация, и по каждому случаю президент должен вмешиваться?" - интересуется парламентарий.





Он добавил, что поддержку детдому оказали депутаты Сергей Пономарев, Ерлан Стамбеков и Ирина Смирнова.





Депутат выразил мнение, что все представители государственных органов, причастные к организации незаконного переезда, должны быть привлечены к ответственности.





Ранее депутат мажилиса Ирина Смирнова, комментируя журналисту Kazakhstan Today принудительное выселение воспитанников из детского дома в Баганашиле, заявила , что "аким Алматинской области расписался в своем бессилии и отсутствии своей государственности, поэтому он должен оставить свою должность".





На видео , которое опубликовала в Instagram общественный деятель Аружан Саин, видно, что детей выселяли с участием большого количества полицейских, при этом полиция применяла силовые меры к воспитанникам детдома, которые отказывались уезжать. По ее словам , имеются все основания полагать, что действия властей связаны с интересом к земельному участку, который оценивается в 6,5-10 млрд тенге.





Напомним, в начале года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили , что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Комментируя переселение детей, в облакимате сослались на то, что здание, построенное в 1963 году, признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.





По результатам технического обследования, проведенного ТОО "Астана Құрылыс Сервис" в 2024 году, в несущих конструкциях выявлены трещины, а инженерные сети - системы отопления и водоснабжения - полностью изношены и не подлежат восстановлению. Объект не соответствует санитарным, противопожарным и строительным требованиям", - заявили в акимате.





Однако сегодня президент Токаев приказал отменить переселение воспитанников детдома из Алматы в Конаев. Он также поручил акиму Алматы Дархану Сатыбалды провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города. Кроме того, администрация президента проведет служебное расследование.





Агентство Kazakhstan Today постоянно освещает ситуацию с детским домом № 1 в Баганашиле и обязательно продолжит информировать читателей о дальнейшем развитии событий.