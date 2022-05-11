Двух тонущих детей спас прохожий в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - В Акмолинской области мужчина спас двух детей, которые едва не утонули в речке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
9 мая 2022 года в отдел полиции Целиноградского района Акмолинской области поступило телефонное сообщение от диспетчера 103. Он сообщил, что в селе Акмол около кафе "Акку" едва не утонули двое несовершеннолетних детей - девочка 2016 года рождения и мальчик 2012 года рождения", - сообщает сайт 716.kz со ссылкой на областную полицию.
В полиции сообщили, что дети кормили лебедей возле речки. В какой-то момент девочка поскользнулась и упала в воду, за ней прыгнул брат, чтобы спасти. Однако дети начали тонуть. К счастью, мимо проходил неизвестный мужчина. Увидев происходящее, он незамедлительно спас детей.
На данный момент состояние детей стабильное, врачи поставили им диагноз "переохлаждение".
В отношении родителей составлен административный протокол.