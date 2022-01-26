Электроснабжение Алматы полностью восстановлено

АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - АО "Алатау Жарык компаниясы" в полном объёме восстановило электроснабжение города Алматы после отключения из-за аварийной ситуации на высоковольтной ЛЭП "Север-Юг", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Всем отключенным абонентам подана электроэнергия, сообщили в пресс-службе АО "Алатау Жарык компаниясы".
Всего по всем административным районам мегаполиса в момент аварии было обесточено более 92 тысяч потребителей, из которых почти 88,5 тысяч - жилые дома и квартиры", - уточнили в пресс-службе компании.
Между тем, в Министерстве энергетики РК прокомментировали сегодняшнюю аварию на электросетях.
25 января 2022 года в 11.59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составил свыше 1500 мегаватт, в том числе в городе Алматы и Алматинской области - порядка 1000 мегаватт, в Жамбылской области - 300 мегаватт, в Туркестанской области - 500 мегаватт и в Кызылординской области - 200 мегаватт", - сообщили в ведомстве.
По информации Минэнерго, произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана. За счет сработавшей автоматики не вышли из строя полностью Жамбылская ГРЭС, Шымкентская ТЭЦ-3, Кызылординская ТЭЦ-6, а также электростанции Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей указанных областей порядка 500 мегаватт.
В 13.39 нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом полностью восстановлена", - сообщили в министерстве.
В настоящее время региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области снимают ограничения на поставку электроэнергии. Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.
Ранее в АО KEGOC назвали причину массового отключения электроэнергии.
Напомним, в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане сегодня значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.