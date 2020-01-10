Еще один человек скончался от хлопка газа в Каскелене

Талдыкорган. 9 января. Kazakhstan Today - Еще одна жительница Каскелена скончалась в результате хлопка газа в многоквартирном доме, передает Kazakhstan Today.

По сообщению "Хабар 24" , еще одна жительница Каскелена скончалась в больнице. Ее вместе с остальными пострадавшими доставили туда днем 8 января после происшествия со взрывом газа в жилом доме. Пенсионерка получила тяжелые травмы, спасти ее не удалось.

Общее число пострадавших - 6 человек. Состояние их удовлетворительное. У троих диагностированы черепно-мозговые травмы. Вызван из города нейрохирург. Одна из пациентов поступила в тяжелом состоянии. Она скончалась в больнице", - пояснил врач-травмотолог Жамбыл Бердалиев.

В ДЧС Алматинской области изначально поступило сообщение о запахе газа. По прибытии на место вызова было установлено, что произошла вспышка газовоздушной смеси на 5 этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадали 5 квартир", - рассказал Азамат Журтбаев, официальный представитель ДЧС Алматинской области.

Жильцы дома были эвакуированы. Для них местные власти организовали временное проживание. Причины происшествия устанавливаются. Жильцы дома утверждают, что проблемы с утечкой газа случались ранее.

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