Еще один казахстанец совершил ДТП в Южной Корее

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today -Еще один нелегал из Казахстана пытался скрыться с места ДТП в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.

В Южной Корее зафиксирован новый случай нарушения закона нелегальным мигрантом из Казахстана, сообщает портал 24.kz

Как сообщили в полиции города Кванджу, 23 сентября, около 19.00, казахстанец врезался в автомобиль-такси и попытался скрыться, но водитель сумел задержать его и передать полицейским. Следователи выяснили, что у гражданина Казахстана не было водительских прав. К тому же на территории Кореи он находился незаконно, заехав в страну в сентябре прошлого года по туристической визе.

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