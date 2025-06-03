02.06.2025, 17:24 27681
Гибель казахстанки в египетском аэропорту: возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено после гибели гражданки Казахстана в аэропорту Шарм-эль-Шейха, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел РК в Айбек Смадияров.
Мы оказывали все время консульско-правовую помощь. Тело погибшей было доставлено в Казахстан, 21 мая. И, естественно, мы с египетскими властями этот вопрос очень серьезно обсуждали, чтобы безопасность наших граждан на их курортах и в аэропортах были обеспечены по высшей категории. Почему? Потому что Египет является одним из популярных направлений для наших туристов. Далее этот вопрос министр транспорта Египта взял под свой личный контроль. Как мне известно, было возбуждено уголовное дело - детали, к сожалению, не могу объявить", - заявил Айбек Смадияров.
Напомним, в аэропорту Шарм-эль-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина.
Позже в кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал трагедию.
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02.06.2025, 15:32 30706
Мужчина погиб при взрыве в частном доме в Алматы
Фото: ДЧС Алматы
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Шапагат в результате взрыва в частном доме погиб мужчина, сообщили в ДЧС Алматы.
Ро данным ДЧС Алматы, 2 июня в частном доме 1980 года постройки в микрорайоне Шапагат прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси. Отмечается, что дом не загорелся, но получил повреждения.
Во время разбора обрушившейся конструкции было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения.
Развернута работа оперативного штаба. На месте происшествия работают сотрудники акимата, ДЧС, службы спасения, Центра медицины катастроф, а также спасатели и кинологи с собаками Республиканского оперативно спасательного отряда", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, в городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции. Пострадали 16 человек.
02.06.2025, 13:49 35271
Отец и сын погибли от удара молнии в Акмолинской области: возбуждено уголовное дело
ЧП произошло днем 1 июня
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина и его несовершеннолетний сын скончались из-за удара молнии на пастбище близ села Акадыр в Акмолинской области. О происшествии сообщили в региональном департаменте полиции.
ЧП произошло 1 июня.
В 15.00 диспетчеру акимата поступило телефонное сообщение о том, что на пастбище вблизи села в результате удара молнии скончались два человека - жители села Акадыр Зерендинского района", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.
Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств трагического инцидента. По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
01.06.2025, 19:55 64611
В Костанайской области машинист грузового поезда предотвратил столкновение с автомобилем
Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся
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Костанай. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в 21.31 на неохраняемом, нерегулируемом железнодорожном переезде участка Жанаесиль - Пресногорьковская машинист грузового поезда применил экстренное торможение и предотвратил столкновение с легковым автомобилем марки Nissan, сообщает пресс-служба НК "Қазақстан темір жолы".
Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. Информация и номер автомашины переданы в правоохранительные органы. Причина инцидента - нарушение правил дорожного движения водителем автотранспорта", - проинформировали в КТЖ.
Из-за частых и порой смертельных аварий, которые происходят по вине водителей, выезжающих на железнодорожные пути, в Казахстане ужесточили ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
1 июня на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов.
Ранее в Алматинской области легковушка выехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
10 мая в Костанае тепловоз столкнулся с легковым авто.
7 мая на перегоне Кайрат - Байсерке грузовой поезд применил экстренное торможение из-за нахождения постороннего человека на железнодорожном пути.
4 мая пассажирский автобус, железнодорожный состав и легковой автомобиль столкнулись в Таразе.
27 апреля тракторист погиб при столкновении с поездом на переезде Есиль - Аркалык.
13 марта застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области.
01.06.2025, 14:16 76236
Пожар произошел в природном резервате "Акжайык"
Фото: ДЧС
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Атырау. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В 20 километрах от села Дамба Атырау на территории государственного природного резервата "Акжайык" произошло возгорание тростниковой растительности на площади 280 га. За сутки самоликвидировано 200 га. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Совместными силами ДЧС и ГПР "Акжайык" ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га.
В целях недопущения распространения пожара в ночное время были проведены работы по созданию минеральных полос на расстоянии 20 км.
Всего в тушении пожара задействовано 85 человек личного состава, 13 единиц техники ДЧС Атырауской области; 25 человек, 10 единиц техники, 2 единицы плавсредств ГПР "Акжайык".
Работы по тушению возгорания продолжаются. Угрозы населенным пунктам нет.
01.06.2025, 13:50 77271
В Туркестанской области водитель оставил авто на железнодорожных путях
Фото: КТЖ
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Туркестан. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области водитель оставил авто на железнодорожных путях и скрылся, сообщили в КТЖ.
1 июня 2025 года в 04.05 на перегоне Састөбе - Ынтымақ (участок Түлкібас - Шымкент) на железнодорожных путях обнаружена брошенная легковая автомашина. Водитель покинул место происшествия. Инцидент повлиял на график движения поездов. Информация о происшествии передана в правоохранительные органы", - проинформировали в компании.
Қазақстан темір жолы" напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Нарушение данных правил представляет угрозу безопасности движения и может повлечь за собой тяжелые последствия.
Ранее в Алматинской области легковушка выехала под поезд.
19 мая водитель джипа спровоцировал столкновение с грузовым поездом на железнодорожном переезде станции Матай и скрылся с места происшествия.
31.05.2025, 14:58 112496
Взрыв на АЗС в Кульсары: троих пострадавших перевели в областную больницу
Фото: акимат Атырауской области
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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев, аким Жылыойского района Жумабек Каражанов и представители ДЧС навестили пострадавших от пожара на автозаправочной станции в Кульсары и ознакомились с их состоянием, сообщает пресс-служба акимата региона.
Всего в результате пожара пострадали 16 человек. По состоянию на 31 мая 5 человек продолжают лечение в районной больнице, 6 человек были отпущены домой для амбулаторного лечения, еще 3 пациента переведены в областную больницу.
В настоящее время мы оказываем медицинскую помощь 5 пациентам в возрасте от 25 до 75 лет. Площадь ожогов составляет от 5 до 22 процентов. Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет", - сообщил директор Жылыойской районной больницы Асулан Абдрахманов.
По поручению акима Атырауской области 30 мая в Кульсары были направлены 4 врача из Атырау для оказания помощи пострадавшим.
По предварительной информации представителей ДЧС Атырауской области, взрыв произошел в момент заправки автогазом из газовоза в резервуар. В результате пожара сгорели два здания, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров.
В настоящее время для установления причины пожара на месте работают трое специалистов из областного департамента и трое сотрудников районного отдела по ЧС", - сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Нариман Утешов.
Заместитель акима области Кайрат Нуртаев совместно с представителями местных органов посетил дома двух погибших в результате инцидента и выразил соболезнования их родным и близким. Со стороны акимата Жылыойского района семьям погибших будет оказана необходимая помощь.
Напомним, в городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции.
31.05.2025, 09:23 121601
Увеличилось число пострадавших при взрыве на АЗС в Атырауской области
Фото: скриншот
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Атырау. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В результате мощного взрыва, произошедшего в Кульсары на автозаправочной станции, погибли двое сотрудников АЗС, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
Это супруги, находившиеся в момент взрыва на рабочем месте. 43-летний мужчина находился внутри цистерны, когда прогремел взрыв. Его супруга, 40-летняя женщина, в это время была внутри здания заправки. Оба скончались на месте.
Пожар локализован в 20.15, ликвидирован в 21.47. Количество пострадавших увеличилось до 16 человек.
Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
Напомним, в городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции.
30.05.2025, 20:28 121766
Двое погибли, 12 пострадали: взрыв произошел на АЗС в Атырауской области Дополнено
Фото: ДЧС Алматы
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Атырау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Кульсары вечером 30 мая около 18.45 произошел взрыв на автозаправочной станции, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
Как сообщили в акимате Жылыойского района, на месте происшествия сразу же начались аварийно-спасательные работы.
На данный момент пожарные подразделения продолжают борьбу с возгоранием" - сообщили в районном акимате.
Дополнено 30.05.2025, 20.34
На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства в составе 60 человек и 10 единиц техники ДЧС и НГПС.
Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. Одновременно проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.
По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались. Площадь и причина пожара устанавливаются", - сообщили в ДЧС.
Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел экстренное заседание оперативного штаба в связи с возгоранием и взрывом на автозаправочной станции "Ниет" в Кульсары.
Дополнено 30.05.2025, 20.43
К настоящему моменту известно о 14 пострадавших, из них двое скончались. Остальные получили ожоги и травмы различной степени тяжести.
Все они были доставлены в центральную больницу Жылыойского района, однако по мере поступления новых пострадавших и ухудшения состояния некоторых из них из города Атырау в Кульсары были направлены дополнительные бригады медицинских специалистов и оборудование для экстренной помощи.
Состояния пациентов разные. У одних - ожоги, у других - множественные травмы. Всем оказывается необходимая помощь. Медперсонал работает в усиленном режиме", - сообщили в акимате.
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