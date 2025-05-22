Гибель казахстанки в египетском аэропорту: в МИД рассказали подробности

В 2024 году объем торговли Казахстана с партнерами по ОТГ достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% внешнеторгового оборота республики

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Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе участия в неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать торговлю между странами организации и расширить ее ассортимент, сообщает Акорда.





Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли", - сказал президент.





Глава государства также высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.





Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.





Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению Север - Юг, что позволит существенно укрепить позиции Тюркского региона как ключевого транзитного хаба.





Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.





Токаев отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне. В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.





В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.





Также президент затронул вопрос совместного реагирования на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.





В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также озвучил предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.





В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть постоянное представительство; 11-12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства", - добавил президент.





В рамках заседания также выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.





По итогам саммита главы государств приняли следующие документы:





1. Будапештская декларация Организации тюркских государств;





2. Заявление совета глав государств по Афганистану;





3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;





4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.