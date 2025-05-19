В аэропорту Шарм-эш-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина

Фото: Телеграм/rian_ru

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Шарм-эш-Шейх. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На казахстанских туристов в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте упал рекламный щит. В результате происшествия одна женщина погибла, двое пострадали, проинформировали в Министерстве иностранных дел РК.





В аэропорту Шарм-эш-Шейха в зоне вылета на пассажиров, ожидающих посадку на рейс, рухнул рекламный щит. В результате этого несчастного случая погибла гражданка Казахстана и еще две наши соотечественницы получили легкие травмы", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.





По его словам, с родными погибшей уже установили связь, консул помогает им по всем вопросам. Двум пострадавшим женщинам оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает.





Министр гражданской авиации Египта взял инцидент на свой личный контроль и незамедлительно отправил на место происшествия комиссию. Сейчас на месте происшествия ведутся следственные мероприятия. Посольство РК также взяло на особый контроль этот инцидент", - дополнили в МИД.