05.06.2023, 17:15 13391
Гибель казахстанца в Таиланде: в МИД рассказали подробности
Фото: pattayapeople.ru
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел республики Казахстан Айбек Смадияров в ходе брифинга прокомментировал гибель казахстанца в Таиланде, передает корреспондент агентства.
Спасатели вытащили его из воды, сделали искусственное дыхание и передали уже приехавшим медикам. Медики отвезли его в больницу. Он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители - мать и отец. Консул сразу же выехал с ними Пхукет, и там уже на месте они вели переговоры с врачами. Тайские врачи изначально были против транспортировки. И речь о транспортировке в Казахстан завела почему-то его сестра, которая находилась в Казахстане. Показатели были другие. Но, к сожалению, его больше нет", - заявил Айбек Смадияров.
Он отметил, что это уже второй случай за последнюю неделю.
3 июня на том же побережье погиб наш еще один гражданин. Тоже, несмотря на все запреты, пошел купаться и ушел под большие волны", - сообщил официальный представитель МИД.
По его словам, сейчас консул оказывает содействие родственникам в оформлении необходимых документов и в ближайшее время их тела будут доставлены в Казахстан.
По данным тайской полиции и спасателей, в основном на такие поступки идут как раз-таки туристы из стран СНГ. Статистика с каждым годом растет, поэтому обращаемся к нашим гражданам - строго соблюдать все требования, законы и правила той страны, куда вы поехали. Если запрещено купаться, то значит запрещено", - добавил Айбек Смадияров.
Напомним, 24-летний казахстанец Артур Искаков скончался в Таиланде. Об этом сообщила его сестра.
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05.06.2023, 11:39 18386
Жители двух районов Астаны остались без холодной воды из-за повреждения трубопровода
Систему по подаче воды постепенно налаживают
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за повреждения трубопровода при строительстве дороги столичные районы Есиль и Нура остались без холодной воды, информирует ГКП "Астана Су Арнасы".
При строительстве дороги к новой школе по адресу Момышулы, 1, в районе Алматы ТОО "Стройпроминвест" (заказчик Bi Grop) повредил водопровод диаметром 150 мм", - сообщает пресс-служба "Астана Су Арнасы".
Для устранения порыва временно пришлось перекрыть водопровод диаметром 1000 мм, который проходит в направлении левого берега, в период с 01.25 до 05.00.
В результате этих работ было снижение давления воды в районах Есиль и Нура. Систему по подаче воды постепенно налаживают", - проинформировали в компании.
Напомним, в Казахстане из бюджета выделено 280 млрд тенге на строительство и реконструкцию систем водоснабжения.
05.06.2023, 08:34 22091
Скончался казахстанец, впавший в кому в Таиланде
Фото: Depositphotos
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Бангкок. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 24-летний казахстанец Артур Искаков скончался в Таиланде. Об этом сообщила его сестра.
Артура больше нет с нами", - написала она на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Таиланде спасатели вытащили из моря 24-летнего гражданина РК Артура Искакова. Его состояние оценивалось как тяжелое, он находился в коме в реанимации.
Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
МИД призывает граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений.
04.06.2023, 15:06 31836
В Таиланде казахстанец впал в кому
Фото: pattayapeople.ru
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Бангкок. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде спасатели вытащили из моря 24-летнего гражданина РК Артура Искакова. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в коме.
Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Сейчас казахстанец находится в реанимации. Для транспортировки пострадавшего самолетом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков.
По словам представителя МИД РК, консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели на Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами.
МИД призывает граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений. Случай с Артуром Искаковым - второй инцидент с казахстанцем в Таиланде за последнюю неделю.
04.06.2023, 11:00 35471
В Павлодарской области трехлетнего ребенка ударило током в фонтане
Из-за тяжести состояния ее госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы Аксу
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Павлодар. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - ЧП произошло в фонтане на улице Астаны в Аксу. Девочка 2019 года рождения получила электротравму, сообщает Pavlodarnews.kz.
В управлении здравоохранения области сообщили, что пострадавшей девочке 3 года 9 месяцев.
Со слов очевидцев, ребенка ударило током во время купания в фонтане. Состояние пострадавшей при поступлении оценивалось как тяжелое, уровень сознания - оглушение, на контакт девочка не шла.
Из-за тяжести состояния ее госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы Аксу. Доктора назначили необходимое лечение.
В динамике на девять часов вечера отмечается улучшение, она в сознании, состояние средней степени тяжести", - уточнили в управлении здравоохранения.
03.06.2023, 09:19 44906
Более 280 человек погибли при столкновении поездов в Индии
Около тысячи получили ранения
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Нью-Дели. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство "Франс Пресс" со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.
Ранее издание Indian Express сообщало, что 233 человека погибли, еще 900 получили ранения, пишет РИА Новости.
Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласора в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда.
02.06.2023, 13:55 85741
Несколько человек получили травмы из-за поломки аттракциона в Петропавловске Дополнено
Фото: Петропавловск.news
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Петропавловск. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько человек получили травмы из-за сломавшегося во время движения аттракциона в Центральном парке Петропавловска.
ЧП произошло в День защиты детей. На аттракционе "Гусеница" заклинило тормоз, в результате несколько посетителей получили ушибы, сообщает "Петропавловск.news" со ссылкой на представителей ТОО "Мир аттракционов".
На аттракционе "Гусеница" вследствие высокой температуры окружающей среды и большой загруженности заклинило тормоз. В результате произошло резкое торможение нескольких кабин. Ушибы мягких тканей получили несколько посетителей. Им незамедлительно была оказана медицинская помощь, после чего всех пострадавших отпустили домой", - сообщило руководство ТОО на официальной страничке в соцсетях.
Здесь также отметили, что на данный момент аттракцион не эксплуатируется. Идет расследование произошедшего.
В ближайшее время в город должен приехать эксперт из столицы. Тогда станут точно известны причины произошедшего и дальнейшая судьба самого аттракциона. Известно, что все аттракционы в парке проходят ежегодный осмотр. Весной 2023 года перед началом эксплуатационного сезона их проверяла независимая аттестованная лаборатория Астаны.
Дополнено 02.06.2023, 18.00
Врачи рассказали о травмах, которые получили дети во время ЧП на аттракционе в парке, сообщает "Петропавловск.news".
По данным ортопеда-травматолога многопрофильной детской областной больницы Чингиза Нургалиева, в больницу с различными травмами обратились пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет. Троих из них доставили на каретах скорой помощи, двое приехали самостоятельно в сопровождении родителей.
В основном дети получили поверхностные ссадины, ушибленные раны и ушибы мягких тканей. Всем детям была оказана первая медицинская специализированная помощь. У всех состояние было стабильным и удовлетворительным", - заявил Чингиз Нургалиев.
Напомним, 21 мая в Шымкенте люди застряли на большой высоте из-за поломки аттракциона.
Это не первое ЧП в парке аттракционов. В мае 2021 года 17-летний подросток сорвался с аттракциона в Шымкенте и скончался на месте до приезда скорой. В сентябре того же года на одном из аттракционов парка от сердечного приступа скончался 55-летний мужчина.
В июле прошлого года несколько детей пострадали из-за сорвавшегося аттракциона в Атырау. По факту аварии возбудили уголовное дело.
Два года назад после гибели девушки на аттракционе "Тарзанка" в Караганде депутаты мажилиса потребовали привлечь к ответственности чиновников, за которыми закреплен контроль технического состояния аттракционов.
02.06.2023, 09:13 94606
Страшное ДТП произошло на трассе в Актюбинской области, погибли четыре человека
Фото: mgorod.kz
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Актобе. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 1 июня на автодороге Самара - Шымкент в районе Кобды ехавший из Уральска в Актобе автомобиль Lada Largus столкнулся с грузовой автомашиной DAF. В результате ДТП три пассажира скончались на месте происшествия, четверых доставили в больницу Кобды. Позже скончался еще один человек.
Как оказалось, в машине ехали педагоги из Уральска. Один педагог скончалась на месте. Позже в больнице скончалась 27-летняя женщина. По данным управления здравоохранения Актюбинской области, у нее была сочетанная травма, ушиб головного мозга, перелом ребра, вывих головки бедра, массивное кровоизлияние. Врачи проводили реанимацию, но примерно через полчаса после доставки пострадавшая скончалась. Стоит отметить, что покойная работала сурдопедагогом в коррекционном кабинете Уральска, сообщает портал "Мой город".
В Кобдинскую ЦРБ также доставили 27-летнего водителя Lada Largus. У него сотрясение головного мозга, ушиб плеча и перелом надколенника.
Среди пострадавших еще две женщины. Одной 46 лет, у нее сотрясение мозга, перелом плеча, второй 27 лет, у нее тоже сотрясение мозга, перелом предплечья. Больных решено перевезти в Актобе в больницу скорой медицинской помощи.
31.05.2023, 20:17 128621
15-летняя жительница Петропавловска совершила суицид, спрыгнув с крыши
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Петропавловск. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в 15.15 на оперативный канал "102" УП Петропавловска поступило сообщение о том, что на крыше одного из 16-этажных жилых домов стоит девочка, сообщает пресс-служба МВД РК.
Выехавшие на место полицейские обнаружили тело подростка без признаков жизни. Сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшей. По предварительной версии, 15-летняя горожанка совершила суицид, прыгнув с крыши дома.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 105 УК РК.
Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
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