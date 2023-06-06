Скончался казахстанец, впавший в кому в Таиланде  

В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги

Фото: pattayapeople.ru

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Бангкок. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде спасатели вытащили из моря 24-летнего гражданина РК Артура Искакова. Его состояние оценивается как тяжелое, он находится в коме.





Его извлекли из моря, где он купался, несмотря на предупреждение и запрет тайских властей. В последние дни на Пхукете поднялись сильные волны, на берегу выставлены красные флаги", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.





Сейчас казахстанец находится в реанимации. Для транспортировки пострадавшего самолетом санавиации из Таиланда в Казахстан необходимо заключение консилиума казахстанских врачей, который будет сделан на основании медицинской выписки тайских медиков.





По словам представителя МИД РК, консул уже занимается решением этого вопроса. Родители парня прилетели на Пхукет и совместно с дипломатами участвуют в переговорах с врачами.





МИД призывает граждан Казахстана, отдыхающих в Таиланде, соблюдать требования местных властей, не купаться в море во время метеорологических ограничений. Случай с Артуром Искаковым - второй инцидент с казахстанцем в Таиланде за последнюю неделю.