Глава МЧС опроверг фейковые сообщения о гибели людей в снежных заносах

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НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Сообщения о погибших в снежных заносах на соответствуют действительности, сообщил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Хочу сказать, что гуляющие в интернете фейковые сообщения, что были замерзшие, погибшие - это не соответствует действительности. Ни один человек не пострадал в результате образованных заносов и заторов. На дорогах была своевременно оказана помощь по эвакуации, размещению в пунктах временного размещения", - рассказал глава МЧС.
По его словам, были погибшие в результате ДТП, произошедших из-за непогоды на данных участках дорог.
В целом в течение праздничных и последних дней более 1200 автомобилей застряли на пунктах пропуска, более 1000 человек мы эвакуировали из различных транспортных средств, доставили, в том числе в пункты обогрева. Своевременно оказывалась как психологическая помощь, так и по организации питания местными исполнительными органами. Поступили более 230 звонков на телефоны штабов, развернутых непосредственно в подразделениях МЧС, и территориальных подразделений. И более 7000 различных информационно-справочных сообщений, которые принимали в том числе службы 112", - уточнил спикер.
Ильин добавил, что в ряде регионов были введены ограничения в связи с обильными снегопадами. В спасательных операциях принимали участие сотрудники МЧС, МВД и акиматов.
Напомним, 30 марта в 10 областях РК было объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и метели. В связи с непогодой был создан оперативный штаб МЧС. Из-за ураганного ветра жители четырех городов Казахстана остались без электричества. За сутки спасательными подразделениями в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской областях было спасено и эвакуировано 814 человек, из них 101 ребенок и 3 беременные женщины.