Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.

НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ночью и утром 30 марта в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный в горных районах 15-20 м/с.
30 марта на западе, юге Костанайской области ожидается туман.
30 марта ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.
30 марта на востоке и в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью на большей части - 15-20 м/с, на востоке и в центре области порывы 23-28 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
30 марта на западе Акмолинской области ожидается туман.
30 марта на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.
30 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.
30 марта в Кызылординской области сохраняется ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.
Ночью 30 марта на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
30 марта на севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере области порывы 23-28 м/с.
Из-за ухудшения погодны в двух областях ограничено движение на трассах. Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева закрыт из-за сильного ветра и плохой видимости.