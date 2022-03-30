Система Orphus

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

29.03.2022, 21:25 24456
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Непогода ждет жителей Туркестанской, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ночью и утром 30 марта в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный в горных районах 15-20 м/с.
 
30 марта на западе, юге Костанайской области ожидается туман. 
 
30 марта ночью на севере Актюбинской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, ночью 15-20 м/с, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
30 марта на востоке и в центре Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, ночью на большей части - 15-20 м/с, на востоке и в центре области порывы 23-28 м/с, днем порывы 15-20 м/с. 
 
30 марта на западе Акмолинской области ожидается туман.
 
30 марта на западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.
 
30 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
30 марта в Кызылординской области сохраняется ветер юго-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с.
 
Ночью 30 марта на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе области - низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, на севере, западе, юге области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. 
 
30 марта на севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере области порывы 23-28 м/с. 
 
Из-за ухудшения погодны в двух областях ограничено движение на трассах. Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева закрыт из-за сильного ветра и плохой видимости.
 

новости по теме

В четырех областях ограничено движение транспорта

30.03.2022, 19:51 1131
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - По информации пресс-службы ТОО "Казахавтодор", из-за ухудшения погоды и перелива талых вод в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ограничено движение для всех видов транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Акмолинской области ограничено движение:
 
На автодороге Жезказган - Петропавловск, участок 377-440 км, от границы Костанайской области до города Державинска;
 
На автодороге Екатеринбург - Алматы, участок 1291-1353 км, от поселка Жибек Жолы до границы Карагандинской области (участок дирекции платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол");
 
На автодороге Екатеринбург - Алматы, участок 1275-1291 км, от Нур-Султана до поселка Жибек Жолы.
 
В Восточно-Казахстанской области произошел перелив талых вод через трассу Усть-Каменогорск - Семей, участок 54 км. Ширина перелива составила 80 м, высота перелива - 15 см. На этом участке движение осуществляется по основной автодороге для всех видов автотранспорта.
 
В Карагандинской области ограничение движения на следующих участках трассы:
 
автодорога Жезказган - Петропавловск, 142-252 км, от поселка Сарлык до границы Костанайской области;
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1353-1426 км, от границы Акмолинской области до Темиртау (участок дирекции платных дорог АО "НК "КазАвтоЖол");
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1426-1457 км, от уч. ПВП Темиртау до Караганды;
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1505-1610 км, от участка Аксу-Аюлы до поселка Жумабек (участок на реконструкции ТОО "СП "Казгерстрой");
 
автодорога Екатеринбург - Алматы, 1455-1505 км, от участка Северо-Восточный обход;
 
автодорога Бастау - Актау - Темиртай, 0-53 км, от участка АЗС "Казмунайгаз" до поселка "Актау".
 
В Костанайской области ограничено движение на автодороге Жезказган - Петропавловск, 252-340 км, от границы Карагандинской области до Аркалыка.
 
Также введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Жезказган - Петропавловск, 340-377 км, от Аркалыка до границы Акмолинской области.

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями.
 

В Усть-Каменогорске змея заползла в квартиру

30.03.2022, 18:48 2046
В Усть-Каменогорске змея заползла в квартиру
Фото: Instagram.com/buronahodok?vko_
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАРТА - 29 марта жители Усть-Каменогорска в соцсетях просили откликнуться владельца змеи, которую обнаружили жильцы одной из квартир многоэтажки на проспекте Шакарима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы обнаружили змею в своей квартире благодаря кошке. Конечно мы испугались! Я ушла с ребенком к маме, а муж остался ловить змею. Позже выяснилось, что змея "сбежала" от владельца, который живет в соседнем подъезде. Мужчина пришел к нам, извинился и забрал своего питомца", - рассказала YK-news.kz жительница города Анастасия.

 
Как пресмыкающееся оказалось в другом подъезде и попало в квартиру, так и осталось загадкой.
 

В аэропорту Нур-Султана задержаны и отменены авиарейсы

30.03.2022, 11:05 11861
В аэропорту Нур-Султана задержаны и отменены авиарейсы
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Международном аэропорту Нур-Султана из-за метеоусловий отменен и задержан ряд авиарейсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного международного аэропорта, воздушная гавань в настоящее время работает в штатном режиме, но 36 рейсов задержаны на прилет, 28 - на вылет. Отменены 16 рейсов.
 
Пассажиров просят уточнять информацию о задержках и отмене рейсов в справочных службах аэропорта и в колл-центрах авиакомпаний. 
 

Со вчерашнего дня в аэропорту ведутся работы по очистке от снега, в том числе и взлетно-посадочной полосы", - сказал пресс-секретарь аэропорта Нур-Султана Анвар Шалекенов.

 

В Нур-Султане из-за непогоды отменили очные занятия для студентов колледжей первой смены

30.03.2022, 09:21 14351
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Нур-Султане из-за погодных условий занятия для студентов первой смены колледжей пройдут в дистанционном формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с ухудшением погодных условий занятия для студентов первой смены колледжей будут проводиться в дистанционном формате", - проинформировали в управлении образования города Нур-Султана.

 
По данным ДЧС, в связи с ухудшением погодных условий (метель, порывистый ветер, плохая видимость, гололед) закрыты по всем 6 участкам автодороги республиканского и областного значения. По всем направлениям выдвинулась высокопроходимая техника (Кунг, Трэкол), которая осуществляет эвакуацию граждан и автомобилей. Совместно с дорожной полицией, выставлены посты для недопущения проезда автомашин.
 
Жителям и гостям столицы рекомендуется воздержаться от поездок за пределы города, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях.
 
Ранее сообщалось, что в связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС.
 

В связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС

30.03.2022, 08:50 15156
В связи с непогодой создан оперативный штаб МЧС
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Министерство по чрезвычайным ситуациям РК сообщило о создании оперативного штаба в связи с погодными условиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ситуационном центре МЧС для оперативного реагирования и организации межведомственного взаимодействия создан республиканский оперативный штаб. Штабом налажено тесное взаимодействие с республиканскими службами гражданской защиты. Также в ряде областей работают аналогичные штабы", - сообщили в ведомстве.

 
Для обращения граждан по вопросам чрезвычайных ситуаций работает горячая линия МЧС - 8 (7172) 53 32 84.
 
По данным АО "НК "КазАвтоЖол", из-за погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение для всех видов автотранспорта в Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях: на 45 участках автодорог, из них 24 республиканского и 21 областного значения.
 
На всех закрытых участках дорог выставлены посты из числа сотрудников ДЧС, ДП и дорожных служб. Подготовлены и задействованы пункты обогрева, расположенные вблизи автомобильных дорог (кафе, гостиницы).
 
В Алматы, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областях в результате сильного шквального ветра произошли срывы кровель и падения деревьев, а также частичное отключение электроэнергии. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
 
МЧС РК призывает соблюдать меры безопасности.
 

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности. Прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Держитесь подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций", - напомнили в МЧС.


Штормовое предупреждение объявили в десяти областях.
 

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду

30.03.2022, 08:26 15676
Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Казахстане в среду
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать влияние на север, восток и центр Казахстана, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, ночью на юго-востоке, востоке страны - сильные осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Западные и южные регионы будут находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается погода без осадков. По РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - метель, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской области ожидаются на юге, западе области метель, гололед, на западе области туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на западе, юго-востоке области порывы 23-28, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидаются на юге, севере области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере, востоке области 30 метров в секунду и более. 
 
В Павлодарской области ожидаются на западе, севере, юге области метель, гололед, усиление ветра до 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду, временами 30 метров в секунду и более. 
 
На севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области ожидаются на севере, западе области низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе, юге области до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Костанайской области ожидаются на большей части области метель, на западе, юге области гололед, туман, усиление ветра до 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 метров в секунду, ночью 30 метров в секунду и более. 
 
В Актюбинской области ожидаются гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем на северо-востоке области до 15-20 метров в секунду. 
 
В Атырауской области ожидаются на востоке, в центре пыльная буря, усиление ветра ночью до 15-20, на востоке и в центре области порывы 23-28, днем порывы 15-20 метров в секунду. 
 
На западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей. 
 
В Алматинской области ожидаются ночью и утром в горных, предгорных районах области туман, гололед, на севере, юге и востоке области ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23-28 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области ожидаются ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах области туман, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Западно-Казахстанской области ожидаются на севере туман, усиление ветра на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидаются усиление ветра, ночью и утром в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане синоптики прогнозируют осадки, +1+3 градуса, скорость ветра 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура днем составит +8+10 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду, ночью - 13 метров в секунду.
 

Публичная диалоговая площадка TALQYLAU запущена при партии AMANAT

29.03.2022, 21:06 24606
Фото: AMANAT
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Новая диалоговая площадка TALQYLAU сегодня запущена на базе института общественной политики партии AMANAT. Первое обсуждение с участием депутатов парламента, экспертов и общественников было посвящено посланию главы государства и переходу на смешанную систему выборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обсуждение проходило в интерактивном формате с трансляцией прямого эфира в социальных сетях.
 
Партия AMANAT задает новый стандарт публичного диалога - открытого, профессионального и равного. Основное время заседания было отведено дискуссии по трансформации политической системы и переходу на смешанную систему выборов. При этом вопросы спикерам могли задать не только эксперты и участники с зала, но и онлайн-зрители. В целом поступило более 700 откликов и вопросов. 
 
Открывая первое заседание TALQYLAU, исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что озвученные главой государства реформы открывают новую страницу в истории государственного строительства Казахстана. 
 

Будет изменено законодательство о выборах, что однозначно станет катализатором и основой для демократических преобразований в стране. Упрощение процедур регистрации политических партий даст импульс созданию новых политических движений, и действующие политические объединения будут вынуждены модернизироваться. В этом направлении партия AMANAT уже ведет активную работу. С момента съезда не прошел еще месяц, но озвученные в его ходе задачи и инициативы сегодня уже воплощаются в жизнь, и запуск TALQYLAU - одна из них", - отметил исполнительный секретарь партии.

 
В свою очередь, член депутатской фракции партии AMANAT Саясат Нурбек отметил, что "впервые обсуждение проходит в прямом эфире, и мы надеемся начать сегодня традицию неструктурированного, не проходящего цензуру открытого диалога. Это очень важно в свете ослания президента, потому что "Жаңа Қазақстан" надо начинать с новых принципов и новых форматов работы".
 
Президент ОЮЛ "Гражданский альянс Казахстана" Бану Нургазиева высказала мнение, что построение сильного государства невозможного без сильного общества. 
 

Мы готовы к новым реформам. Все восприняли послание с воодушевлением, с надеждой, что многое изменится. Мы ожидаем, что совместно с представителями гражданского общества предстоит большая законотворческая работа", - сказала она. 

 
По мнению депутата мажилиса Берика Абдыгалиулы, нынешнее послание дает казахстанцам возможность вывести страну на новый уровень. 
 

Но для этого каждый должен начать с себя. Мерой любого решения должны быть интересы людей. Планируя бюджет поселка, района, города, необходимо учитывать интересы каждого человека - это должен быть главный принцип", - отметил народный избранник. 

 

Когда говорят о "слышащем государстве", мы всегда должны понимать, при "слышащем государстве" нам нужно "говорящее" общество. Если нет "говорящего" общества, если некому будет доносить, то кого они будут слышать? Теперь нам надо ускорять процесс. Потому что в послании были заявлены только идеи, а как их будем реализовать, мы должны вместе думать. И важно, что партия AMANAT первые свои изменения начинает с открытой площадки и приглашает нас", - отметил общественный деятель, президент Национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат Абенов.

 
Также своим мнением поделились директор КИСИ при президенте РК Еркин Тукумов, директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов, заместитель директора института истории государства Комитета науки МОН РК Буркитбай Аяган, депутат мажилиса Тилектес Адамбеков и др.
 
В последующем заседания TALQYLAU будут проходить в разных форматах - дискуссия, запись подкастов, дебаты. Тематика будет формулироваться по итогам голосования на телеграм-канале Института общественной политики. 
 
Напомним, инициатива создания диалоговой площадки TALQYLAU была озвучена на прошедшем 1 марта внеочередном съезде как один из пунктов программы партийной трансформации. На площадке на постоянной основе будут встречаться эксперты, депутаты, представители государственных органов и НПО для выработки предложений по решению актуальных вопросов, волнующих граждан. Кроме того, возможность продолжения дискуссии будет предоставлена в спецрубриках на страницах газет "Айқын" и "Литер".
 

В Нур-Султане из-за непогоды закрыт аэропорт

29.03.2022, 20:45 24471
НУР-СУЛТАН. 29 МАРТА - Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева закрыт из-за сильного ветра и плохой видимости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Международный аэропорт Нурсултана Назарбаева закрыт в связи с метеоусловиями в столице: сильный ветер, плохая видимость. Пассажиров просим узнавать актуальную информацию о вылете, прилете, задержках в справочной службе воздушной гавани и колл-центрах авиакомпаний", - сообщил пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов.

 
В столице с 19.00 до 23.00 объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 25 метров в секунду, идет снег.
 
Ранее из-за ухудшения погоды в двух областях было ограничено движение на трассах.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов