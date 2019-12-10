Годовалый ребенок скончался в Актау на дому у частной няни

Актау. 9 декабря. Kazakhstan Today - Годовалый ребенок скончался в Актау во время нахождения у частной няни, передает Kazakhstan Today.

6 декабря в Актау на дому у няни скончался ребенок 2018 года рождения. Факт происшествия зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований управления полиции Актау, пишет " Лада " со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Мангистауской области и городской отдел образования.

Няня, которая присматривала за погибшим ребёнком, проживает в трёхкомнатной квартире с мужем и пятью детьми. По данным городского акимата, квартира женщины не зарегистрирована как частный детский сад.

Женщина следила за детьми по просьбе нескольких родителей. В тот день, 6 декабря, она присматривала ещё за двумя детьми", - сообщили в отделе образования.

О развитии событий 6 декабря рассказали и в управлении здравоохранения региона. По данным ведомства, в пятницу, 6 декабря, на станцию скорой помощи поступил вызов с поводом "без сознания". Бригада выехала в 27-й микрорайон.

Скорая помощь прибыла по адресу в 14.11. Была констатирована биологическая смерть у ребёнка 2018 года рождения. Дитя находилось у няни в первый раз. Ребёнок не состоял на медицинском учёте", - отметили в пресс-службе управления.

Признаков насильственной смерти, как сообщили в скорой медицинской помощи, не обнаружили. Окончательные результаты будут оглашены после судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее в селе Красный Яр Акмолинской области погибла трехмесячная девочка . Ребенок был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в Детскую областную больницу и через три дня скончался. Ведется расследование.

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