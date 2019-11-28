Врачи прокомментировали гибель трехмесячной девочки в Акмолинской области

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Врачи прокомментировали гибель трехмесячной девочки в селе Красный Яр Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Ребенок был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в Детскую областную больницу и через три дня скончался.

По информации областного управления здравоохранения, по данному факту при акимате области создана специальная комиссия под председательством заместителя акима региона Айны Мусралимовой. Расследование взято на личный контроль акима области Ермека Маржикпаева, сообщили в региональном управлении внутренней политики.

По итогам проведенного предварительного расследования был поставлен предварительный диагноз: "аспирационный синдром".

Сообщается, что в облздраве региона не выявили каких-либо нарушений в действиях врача девочки.

На сегодня управлением здравоохранения установлено, что врач действовал в рамках мер, предусмотренных, согласно казахстанским стандартам оказания педиатрической помощи", - прокомментировала заместитель руководителя управления здравоохранения Татьяна Бишораева.

По словам врача-неонатолога Перинатального центра Евгении Шалимановой, при рождении девочке было назначено дополнительное обследование.

По результатам УЗИ головного мозга обнаружены мелкие кисты сосудистых сплетений. Для дальнейшего дообследования, наблюдения и лечения маме с ребенком был предложен перевод в отделение патологии новорожденных. Мама от госпитализации категорически отказалась. Вызван участковый врач на осмотр, и ребенок передан из рук в руки", - добавила Шалиманова.

В свою очередь, в поликлинике сообщили, что мама ребенка, не явившись к указанному дню, обратилась к педиатру с жалобами на простуду. Врачом после осмотра выставлен диагноз: "острая респираторная вирусная инфекция легкой степени", назначено лечение.

На сегодня устанавливается причина смерти и диагноз, которые будут известны после заключения судебно-медицинской экспертизы в результате вскрытия", - проинформировали в облздраве.

Ранее мама трёхмесячной Альбины сообщила о том, что девочка погибла от грудного молока , которое попало ей в легкое. При этом врач хрипы ребенка приняла за остаточный кашель после простуды.

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