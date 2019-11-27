Гражданин США устроил драку в Атырау

Атырау. 26 ноября. Kazakhstan Today - Специализированным административным судом города Атырау рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки А. по части 1 статьи 73-1 КоАП Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Как установлено в суде, в ноябре 2019 года, в ночное время гражданин А. возле гостиничного комплекса "Riviera Park Residence" в состоянии алкогольного опьянения повздорил с потерпевшим С. и ударил его по лицу, тем самым причинил ему легкий вред здоровью.

"На судебном заседании А. признал свою вину, в связи примирением с потерпевшим просил дело производством прекратить. Постановлением суда дело об административном правонарушении в отношении А. прекращено", - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау

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