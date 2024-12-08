В Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцамВ Астане состоялась церемония возложения венков к памятнику генералу Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам
07.12.2024, 13:13 27486
Группа молящихся перекрыла проезд по одной из улиц в Алматы
Полиция проводит проверку
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 6 декабря в Медеуском районе Алматы группа молящихся у одной из мечетей перекрыла проезжую часть.
В соцсетях появилось видео, на котором большая группа людей перекрыла проезжую часть для совершения намаза. В департаменте полиции Алматы прокомментировали, что инцидент произошел возле Центральной мечети в Медеуском районе.
Для координации дорожной безопасности по сигналу граждан на место прибыли сотрудники полиции, которые провели праворазьяснительную беседу и призвали мужчин к неукоснительному соблюдению ПДД. Полиция проводит проверку. Любые противоправные действия влекут за собой ответственность", - говорится в сообщении департамента полиции.
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08.12.2024, 18:22 2221
В Атырауской области обнаружили более 80 погибших сайгаков
Фото: Atyrau online
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Атырау. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области нашли 84 туши сайгаков, сообщает Atyrau online.
По данным районного акимата, причиной гибели животных стал пастереллез. Специалисты "Охотзоопрома" совместно с ветеринарной службой собрали и утилизировали останки. Проведена дезинфекция мест обнаружения.
Вопрос находится под контролем районного акимата, туш больше не осталось", - отметили в акимате.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Межу тем число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей.
08.12.2024, 16:03 5426
В Жамбылской области горел груженный автовоз
Фото: скриншот видео МЧС РК
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Тараз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники МЧС потушили загоревшийся автовоз, груженный автомобилями, сообщает пресс-служба ведомства.
На 531-м км автодороги республиканского значения Алматы - Ташкент загорелись задние колеса автовоза, перевозившего восемь легковых автомобилей.
Силами МЧС пожар оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
30 ноября в столичном районе Сарыарка на улице Жарсуат в боксе, расположенном на первом этаже трехэтажного административного здания, произошел взрыв топливного бака одного из грузовых автомобилей, в результате чего случился пожар.
07.12.2024, 20:17 22291
Вагоны с серой сошли с рельсов в Атырауской области
Пострадавших и жертв нет, угрозы для жизни и здоровья населения не зафиксировано
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Атырау. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Макатском районе Атырауской области с рельсов сошли вагоны, рассыпалась сера, сообщает Telegram-канал Atyrau Online.
Как отмечает канал, вагоны принадлежат филиалу "ЖТ Атырау бөлімшесі" ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки".
В результате происшествия сера, находившаяся в вагонах, оказалась на земле.
Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области совместно с лабораторией Национального экспертного центра провел проверку радиационного фона в районе происшествия. Отклонений не выявлено.
Уточняется, что пострадавших и жертв нет, угрозы для жизни и здоровья населения не зафиксировано.
Владельцам груза выдано предписание на устранение нарушений, включая сбор рассыпавшейся серы", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.
Позже в АО "НК "КТЖ" сообщили, что движение поездов на данном участке восстановлено.
07.12.2024, 17:48 24636
Из детского лагеря близ Павлодара эвакуировали 86 детей из-за аварии на теплотрассе
Детский омбудсмен в регионе накануне выявила ряд недочетов в работе центра
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Павлодар. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Авария на теплотрассе стала причиной понижения температуры в корпусах детского лагеря "Балдаурен" в Павлодарской области. 86 отдыхающих детей были эвакуированы.
По словам главы образования Павлодара Куаныша Кыдыралина, неполадки в отопительной системе были обнаружены 7 декабря в 5.30. Авария стала причиной понижения температуры в корпусах.
86 детей, находившихся в лагере, доставили в Павлодар. Средства за неиспользованные дни отдыха будут возвращены на счета родителей", - сказал Кыдыралин.
Дети успели отдохнуть всего 4 дня.
Накануне по обращению родителей лагерь незапланированно посетила уполномоченный по правам ребенка в регионе Сауле Шакенева.
В учебном корпусе, в медицинском корпусе прохладно. В жилых корпусах теплее, но ночью прохладно, со слов детей. Запах краски в спальных корпусах, по моему мнению, более, чем ощутим. Вместо жидкого мыла дети пользуются твердым мылом. Только в одной комнате отдыха диван с двумя креслами прошлого века, а в других просто ковры на полу и все", - написала омбудсмен на своей странице в соцсети.
Также она сообщила, что в детском учреждении отсутствовал врач.
УОЦ "Балдаурен " находится почти в 30 км от города Павлодара. И почему-то медучреждение ближайшего населенного пункта села Мичурино не обслуживает этот центр. Другими словами, если нужна будет медицинская помощь, то только из Павлодара", - отметила Шакенева.
Кроме того, добавила омбудсмен, в лагере отсутствует устойчивая мобильная связь. Еще осенью "Казахтелеком" демонтировал свою антенну.
03.12.2024, 08:19 98081
В Актобе во дворе дома водитель автомобиля сбил трехлетнюю девочку
Фото: скриншот из видео КТК
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Актобе. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе во дворе многоэтажек трехлетняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Страшный момент аварии зафиксировала камера домофона, сообщает телеканал КТК.
На записи видно, как девочка пробегает между припаркованными перед подъездом машинами и направляется в сторону дороги. В это время сбоку появляется автомобиль. Водитель, по всей видимости, не успел среагировать. И ребенок в итоге оказывается под колесами Toyota Fortuner. Почему пострадавшая была в это время одна, полиция пока только выясняет.
За рулем находился 29-летний мужчина. Его авто отправили на спецстоянку. Начато досудебное расследование.
По данным телеканала, ребенок в тяжелом состоянии.
Состояние считается как тяжелое. Диагноз: сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза", - сообщил травматолог Актюбинской областной многопрофильной детской больницы Куантай Махамбетов.
Напомним, ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились казахстанцы, которые крайне обеспокоены случаями ДТП во дворах жилых домов. По их словам, в стране практически ежегодно во дворах происходят жуткие аварии с участием несовершеннолетних. В результате ДТП дети получают серьезные травмы или погибают. В связи с чем жители РК предлагают депутатам выступить с инициативой о внесении изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима во дворах жилых домов.
Надо отметить, что придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается страшным местом.
К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.
Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Стоит напомнить, что еще в СССР во многих городах перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, которые ограничивают скорость движения машин до 5 км/час.
Действительно, во многих городах Советского Союза перед въездом во дворы жилых домов стояли знаки, ограничивающие скорость движения автомобильного транспорта до 5 км/час. Все граждане СССР знали, что и милиция, и суд, и прокуратура, и партийный комитет в 99% случаев будут на стороне пешехода", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш.
По его словам, в действующих ПДД Казахстана разрешается движение транспорта в жилых зонах и на дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Однако установлено, что допустимый показатель превышения скорости в стране - 10 км/час. Следовательно, водитель может безнаказанно мчаться по двору жилого дома со скоростью, например, 29 км/час, и при этом он не будет наказан, потому что, по сути своей, не нарушает ПДД", - отмечает эксперт.
Он также привел пример трагедии, которая произошла во дворе одного из домов Алматы.
В Бостандыкском районе под колесами автомашины погиб трехлетний ребенок. 23-летний водитель автомашины марки Subaru, следуя по подъездной дороге к многоэтажному дому, при совершении левого поворота на большой скорости допустил наезд на мальчика 2017 года рождения, который катался на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия", - сообщил юрист.
Кроме того, подчеркнул специалист, фиксирование нарушений установленной скорости в жилых зонах и на дворовых территориях не производится, данный вопрос пока никак не урегулирован.
Как показала практика, действительно, практически во всех дворах жилых домов отсутствуют специальные камеры, которые могут выявить нарушения по установленной скорости движения ТС. Возвращаясь к ранее сказанному инциденту, в связи с отсутствием камер, которые могли действительно зафиксировать, что водитель ехал на большой скорости, основным доказательством такого явилось нахождение жильцов данного дома на улице в момент езды на большой скорости водителя. Только это помогло установить виновного, который в свою очередь был намерен уехать с места происшествия", - добавил эксперт.
В свою очередь известный юрист Сергей Уткин отметил, что, прежде чем ставить вопрос о снижении указанного предела, необходимо получить и изучить статистику ДТП во дворах и жилых зонах.
Если причиной многих ДТП или тяжести последствий была именно скорость в пределах от 5 до 20 км/ч, тогда, конечно, можно ставить вопрос о снижении. Но этот вопрос должны сначала исследовать ученые и дать соответствующие рекомендации", - заявил он.
Необходимо отметить, что подобные инциденты зачастую происходят не только в Казахстане, но и во многих странах постсоветского пространства.
К примеру, в России СМИ буквально переполнены новостями о трагедиях. В частности, недавно в Калининграде водитель BMW снесла мальчика во дворе жилого дома. А осенью прошлого года в этом же городе машина во дворе дома насмерть сбила 3-летнего малыша, который не дожил до своего четырехлетия один день. Также в Новосибирске во дворе дома в прошлом году автомобиль сбил первоклассника. В Москве в августе прошлого года во дворе жилого дома машина сбила девочку.
В Уфе водитель иномарки во дворе дома сбил 10-летнего мальчика.
Кроме того, в прошлом году в столице Беларуси Минске во дворе жилого дома ребенок попал под колеса автомобиля. Еще один случай произошел в Минске в 2022 году. Тогда во дворе под колеса автомобиля попал 11-летний мальчик.
На сайте информационного агентства проводился опрос на данную тему, который показал, что подавляющее большинство казахстанцев выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов.
01.12.2024, 19:55 132021
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Шубарагаш Буландынского района Акмолинской области произошел пожар в частном жилом доме на площади 3 квадратных метра, сообщили в ДЧС региона.
От отравления продуктами горения погибли двое детей 2017 и 2021 годов рождения. На экстренные номера ДЧС вызовы не поступали. Возгорание ликвидировано очевидцами. Для установления причины назначена исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС Акмолинской области", - проинформировали в областном ДЧС.
По данным ведомства, отделом по ЧС Буландынского района начато досудебное расследование по статье 292, часть 3, УК РК. Иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
Как сообщалось ранее, четверо детей погибли в пожаре в Астане.
30.11.2024, 11:45 177926
Три человека пострадали из-за взрыва топливного бака грузовика в Астане
На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном районе Сарыарка на улице Жарсуат в боксе, расположенном на первом этаже трехэтажного административного здания, произошел взрыв топливного бака одного из грузовых автомобилей, в результате чего случился пожар, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На момент пожара внутри бокса находились 3 грузовых автомобиля, огнеборцам удалось спасти от уничтожения огнем два авто. В результате пожара пострадали 3 человека, которые переданы сотрудникам скорой медицинской помощи", - проинформировали в МЧС.
Сообщается, что пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
30.11.2024, 09:46 179866
На хлебоприемном пункте в Щучинске произошел пожар
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Щучинске пожарные ликвидировали пожар в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
На момент пожара в агрегате находилось 30 тонн семян подсолнуха. Прибывшие на место вызова по 2-му рангу спасатели, ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня за пределы агрегата", - рассказали в МЧС.
Отмечается, что пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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