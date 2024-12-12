Из-за ДТП более 20 промпредприятий и около 7 тысяч частных домов отключили от газоснабжения в Сарыагаше

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Костанай. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области женщина напала с ножом на водителя за просьбу не курить в салоне автомобиля, - В Костанайской области женщина напала с ножом на водителя за просьбу не курить в салоне автомобиля, сообщает "Наша газета".





Согласно материалам судебного дела, Р. ловила попутку до Лисаковска на трассе Костанай - Карабутак при въезде в поселок Тобол. Ее согласился подвезти Л., на переднем пассажирском сиденье его автомобиля находился несовершеннолетний М.





Женщина закурила электронную сигарету и водитель сделал ей замечание, сказав, что в салоне его автомобиля не курят. Тогда Р. достала из пакета кухонный нож и ударила Л. в район шеи. Мужчина начал тормозить, а Р. в это время попыталась ударить его снова. В заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что потерпевший получил телесные повреждения в виде колото-резаной раны левой половины шеи", - пишет источник со ссылкой на пресс-службу областного суда.





По его данным, женщина была в состоянии алкогольного опьянения.





Подсудимую обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Свою вину она признала в полном объеме. Женщине назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок отбывания наказания.





Приговор не вступил в законную силу.



