Из-за непогоды в ВКО ограничено движение на трассе в РФ
25.11.2021, 18:10 80191
Фото: Фот: Liter.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - На участке автодороги, ведущей в Россию, отграничено движение транспорта. Причиной стала непогода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
25 ноября 2021 года, в 16.30, в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед), введено ограничение движения для грузового с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта на автодороге Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ, километры 15-й - 105-й, участок поселок Белоусовка - город Риддер", - сообщает в Инстаграме Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и безопасности автомобилистов рекомендуется воздержаться от дальних поездок.
В Кузбассе при взрыве на шахте погибли 52 человека
26.11.2021, 09:10 12772
Фото: www.pravmir.ru
КУЗБАСС. 26 НОЯБРЯ - Спасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, заявил журналистам командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров… вечером… шесть горноспасателей также погибли, идя им на помощь", - цитирует РИА "Новости" Юрия Ше.
Как сообщил губернатор региона Сергей Цивилев, для снижения риска взрыва горные выработки шахты потребуется заполнить метаном. По его словам, на это уйдет трое суток.
Напомним, в четверг около 08.30 (04.30 мск) на предприятии, расположенном в Белово, произошел взрыв и задымление. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большинство из них доставили на поверхность.
По данным властей региона, 13 человек прошли обследования и лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Как уточнил Цивилев, 11 из госпитализированных - спасатели.
Местонахождение еще 35 шахтеров остается неизвестным.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящем в топ-3 производителей угля в стране, и осваивает запасы Егозово-Красноярского месторождения. Компания окажет помощь семьям погибших.
Ранее сообщалось, что утром 7 ноября на шахте "Абайская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в забое произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, из них восемь в забое. В результате аварии пострадали двое и погибли шесть шахтеров. Правительственная комиссия озвучила результаты расследования трагедии на шахте Абайская.
Пожар на складе в Алматы: в тушении задействованы 70 человек
25.11.2021, 17:12 86752
Фото: ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы горит склад, пожарные расчеты ДЧС выехали по повышенному рангу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вызов поступил в 16.35. Сообщалось, что в Жетысуском районе, по адресу: микрорайон Кокмайса, 26 горит склад. По прибытии первых пожарных расчетов через 3 минуты, происходило горение открытым пламенем металлического ангара, создалась угроза распространения на соседние складские помещения", - сообщили в ДЧС Алматы.
На месте создан оперативный штаб, развернуто 2 боевых участка. В тушении огня задействовано более 70 человек личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось локализовать меньше чем за час.
Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
КУЗБАСС. 25 НОЯБРЯ - В результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает ТАСС, взрыв произошёл сегодня утром в штреке. По словам горняков, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать. По данным МЧС, задымление произошло на глубине 250 метров. Источник в экстренных службах сообщил, что причиной ЧП на шахте стало возгорание угольной пыли. Дым по вентиляции распространился по всей шахте, взрыва не последовало, повреждений нет.
Погибли 11 человек. Пострадали 45, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек. Эвакуированы 239 человек. Также установлено местонахождение оставшихся горняков, их спасение осложняется сильным задымлением".
Между тем Mash сообщает, что последняя проверка на шахте "Листвяжная" в Кузбассе проводилась вчера. Нарушений не выявили.