Из-за пожара в угольной шахте близ Шахтинска на поверхность эвакуировали 116 человек

Шахтинск. 16 февраля. Kazakhstan Today - В субботу вечером в угольной шахте близ Шахтинска произошел пожар, передает Kazakhstan Today.

15 февраля, около 21.30, в угольной шахте, расположенной близ Шахтинска, произошел пожар. Возгорание произошло, предварительно, на глубине 100 метров. В шахте находилось 116 человек, которых эвакуировали на поверхность. В ликвидации пожара задействовано 60 работников и 6 единиц пожарной техники ТОО "РЦШ "ПВАСС" МИИР РК. Шахта принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.





Он уточнил, что на глубине 100 метров из трещин угольного массива происходили кратковременные выбросы горящего метана.





Принятыми мерами работников ТОО «РЦШ ПВАСС» МИИР РК возгорание было ликвидировано в 03.40. Затем проводились работы по охлаждению угольного массива на данном участке. Содержание углекислого газа в рудничном воздухе не превышает нормы. Жертв и пострадавших нет.

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