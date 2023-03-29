Из-за рухнувшей теплотрассы жители Зеренды остались без тепла  

11 резервуаров с химическими реагентами загорелись на территории нефтесервисной компании

Фото: ДЧС Мангистауской области

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Жанаозен. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 11 резервуаров с химическими реагентами загорелись на территории нефтесервисной компании в Жанаозене.





Огнеборцам удалось не допустить взрыва и растекания химических реагентов, сообщает портал "Голос народа".





27 марта 2023 года в 18.40 в г. Жанаозене на территории нефтесервисной компании, оказывающий услуги по капитальному ремонту скважин, произошло возгорание химических реагентов в пластмассовых однотонных резервуарах в количестве 11 единиц. В результате пожара пострадал прицеп-тяжеловоз (трал). Общая площадь пожара составила 120 кв. м. Пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Мангистауской области.





В ведомстве отметили, что в ходе возгорания химических реагентов была угроза образования опасных газообразных продуктов горения (монооксид углерода (CO), окись азота (NO), углекислый газ), которые представляли угрозу для взрыва и растекания содержимого на большие площади с дальнейшим образованием парогазовоздушных смесей.





Всего на ликвидацию пожара по 3-му рангу были задействованы 17 сотрудников и 4 единицы техники службы пожаротушения, а также 2 единицы техники и 8 работников негосударственных противопожарных служб.





В ДЧС добавили, что при тушении возгорания проводилось одновременное охлаждение конструкций химических реагентов.





Пожар был ликвидирован в 19.13. Причина ЧП устанавливается.