Из-за рухнувшей теплотрассы жители Зеренды остались без тепла
Это уже второй случай обрушения теплотрассы, построенной в 2021 году
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередная авария на теплотрассе в районном центре Зеренда Акмолинской области оставила без тепла жителей пяти улиц.
Об обрушении теплотрассы, построенной в 2021 году, рассказал в Telegram журналист Асхат Ниязов.
Упала новая теплотрасса, построенная в 2021 году. Она уже падала в прошлом году, но тогда сказали, что КамАЗ задел. В этом году кто виноват?" - задается вопросом журналист.
Информацию подтвердили в местном акимате.
Произошло обрушение металлической конструкции теплотрассы протяженностью более 200 метров, расположенной по улице Ильясова. На данный момент подача тепла приостановлена, количество абонентов на участке составляет 466. Для подачи тепла вышеназванным абонентам будет задействована центральная котельная. Работы по восстановлению обрушенного участка теплотрассы будут проведены в рамках договорных обязательств с подрядной организацией", - сообщает Tengrinews со ссылкой на ведомство.
Там уточнили, что в 2020 году подрядная организация, ТОО "ТСК Титан", установила блочно-модульную котельную и произвела устройство тепловых сетей от здания БМК до действующих сетей центральной котельной по улице Ильясова общей протяженностью 1,4 километра. Сети пролегают на участках улиц Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова.
Данные тепловые сети соединяют БМК с действующими сетями теплопотребителей ранее задействованной центральной котельной. Сети пролегают на участках улиц: Гагарина, Верхняя, Чкалова, Элеваторная, Ильясова. За временные неудобства приносим свои извинения", - добавили в акимате.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения. Эта зима ознаменовалась рядом крупных аварий на теплосетях и ТЭЦ в разных городах Казахстана - Экибастузе, Риддере, Петропавловске и других. В Экибастузе и Риддере из-за постоянных аварий был объявлен режим ЧС.