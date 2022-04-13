Из павлодарского детсада сбежала трехлетняя девочка

ПАВЛОДАР. 12 АПРЕЛЯ - 7 апреля в 17.53 в полицию поступило сообщение о пропаже трехлетней девочки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как оказалось, бабушка должна была забрать внучку из сада. Но девочка выбежала с территории дошкольного учреждения и пошла домой. По дороге она зашла в магазин, где ее и обнаружили, сообщает Pavlodarnews.kz.
В другом случае 11 апреля в 20.40 поступило сообщение о пропаже пятилетнего мальчика, который ушел из дома погулять. Позже мама ребенка, не найдя его во дворе, обратилась в полицию. К поискам мальчика подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Около 23.00 ребенка нашел участковый инспектор в подъезде соседнего дома.
12 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова. Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников.