Из павлодарского детсада сбежала трехлетняя девочка

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ТАЛЫДКОРГАН. 13 АПРЕЛЯ - ДТП с участием автомашины HOWO произошло на 62 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам водителя большегруза, во время движения у него случайно произошел подъем кузова. Машина зацепила нижнюю часть дорожного моста и повредила рекламный билборд. Вследствие чего грузовик встал "на дыбы", сообщает пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Опора моста не повреждена. По предварительным данным, сам 48-летний водитель грузовика получил незначительные травмы получил. Сейчас он проходит медобследование.

По факту ДТП составлен административный протокол, предусмотренный ст. 610 КоАП "Нарушение ПДД водителями ТС, повлекшее повреждение транспортных средств, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб".