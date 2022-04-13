Ответственность частных детсадов будет усилена - Аймагамбетов

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников", - сообщает Акорда.
Аймагамбетов также доложил, что внесены изменения в закон "О науке".
Теперь более 4 тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату. Срок финансирования научных проектов продлен с прежних 3 до 5 лет. На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры", - рассказал министр.
По его словам, запущены специальные конкурсы, в рамках которых более 2 тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге. По поручению Касым-Жомарта Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых. Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета.
Токаев поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей, а также усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования.
Напомним, после громкого инцидента с избиением воспитанников в инклюзивном детском саду депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады.
Инцидент агентству KAZAKHSTAN TODAY прокомментировали юрист Сергей Уткин и уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.