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Ответственность частных детсадов будет усилена - Аймагамбетов

12.04.2022, 17:02 31116
Ответственность частных детсадов будет усилена - Аймагамбетов
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенту были представлены предложения, предусматривающие усиление ответственности частных детских садов для минимизации фактов нарушения прав детей, и новые подходы к разработке школьных программ и учебников", - сообщает Акорда

 
Аймагамбетов также доложил, что внесены изменения в закон "О науке". 
 

Теперь более 4 тысяч ученых, занимающихся научными исследованиями в сферах истории, казахского языка, философии, археологии, математики, востоковедения и других дисциплинах, будут получать стабильную заработную плату. Срок финансирования научных проектов продлен с прежних 3 до 5 лет. На поддержку молодых ученых выделена тысяча грантов для постдокторантуры", - рассказал министр.

 
По его словам, запущены специальные конкурсы, в рамках которых более 2 тысяч молодых ученых получили гранты на 17 млрд тенге. По поручению Касым-Жомарта Токаева приняты меры по повышению потенциала ученых. Ежегодно 500 отечественных специалистов будут проходить стажировку в ведущих научных центрах мира за счет республиканского бюджета.
 
Токаев поручил усилить целенаправленную работу по повышению качества школьного образования и статуса учителей, а также усовершенствовать правила лицензирования вузов и поддержать институты, осуществляющие фундаментальные научные исследования.
 
Напомним, после громкого инцидента с избиением воспитанников в инклюзивном детском саду депутаты мажилиса потребовали запретить частные детские сады. 

Инцидент агентству KAZAKHSTAN TODAY прокомментировали юрист Сергей Уткин и уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин.
 

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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

13.04.2022, 21:15 681
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Атырауской, Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 14 апреля на западе, севере и востоке Атырауской области ожидаются гроза. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 м/с.
 
В Алматы днем 14 апреля ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15 м/с.
 
Днем 14 апреля на юге и в горных районах Алматинской области, 15-16 апреля на юге и в горных районах ожидается гроза. Ветер восточный, днем 14 апреля в районе Жаланашколя порывы 17-22 м/с, 15-16 апреля на востоке области северо-восточный 15-20 м/с, в районе Жаланашколя юго-восточный 18-23, порывы 23-28 м/с.
 
Днем 14 апреля на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.
 
14 апреля на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с.
 
14 апреля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются гроза. Ветер юго-восточный, южный, на юге, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. 
 
14 апреля на западе, юге Костанайской области ожидаются утром и днем гроза, туман. Ветер юго-восточный, на западе, юге области 15-20 м/с.
 
14 апреля на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. 
 

Год детей стартовал в Акмолинской области

13.04.2022, 17:41 3731
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Во дворце детства и юношества "Болашак сарайы" состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию Года детей, знаменующее собой старт мероприятий по защите, образованию и развитию детей, передает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мероприятии приняли участие аким области Ермек Маржикпаев, представители государственных органов, организаций образования, неправительственных организаций и 400 школьников районов и городов области, сообщает УВП региона.
 
Открывая Год детей, руководитель региона Ермек Маржикпаев подчеркнул, что развитие каждого ребенка как личности является одним из важнейших приоритетов государственной политики.
 

На развитие одаренности казахстанских детей постоянно обращает внимание президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев, в своих программных документах он акцентирует внимание на работе с новым поколением детей, которые должны быть адаптированы к новым условиям жизни, обладать критическим мышлением, быть профессионально ориентироваными и гармонично развитыми. За этим поколением стоит будущее нового Казахстана", - отметил глава региона.

 
Старт детскому году дали победители международных конкурсов "Роботолимп" и Euro Stars - Талгат Максат и Ясмина Куаткызы.
 
Первым мероприятием в рамках Года детей станет проведение регионального чемпионата JasSkills Аqmola - 2022, в котором примут участие 22 региональные команды. Более 300 участников выступят по 50 компетенциям, среди которых "ІТ-решения для бизнеса", "Промышленная автоматика", "Smart-агрономия", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Разработка мобильных приложений" и многие другие.
 
Всего в рамках Года детей запланировано более 1000 крупномасштабных мероприятий.
 
Стоит отметить, что до 2025 года планируется открыть 25 новых детских садов, построить еще 43 школы на 25 тысяч новых мест, оснастить современным оборудованием 376 школ области.
 
К слову, в регионе проживает более 200 тысяч детей, что составляет третью часть от взрослого населения.
 

Весенняя призывная кампания проходит в Казахстане

13.04.2022, 14:09 7436
Весенняя призывная кампания проходит в Казахстане
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В Казахстане проходит весенняя призывная кампания. Призыв на срочную воинскую службу начался 1 марта и продлится до 30 июня 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Все процедуры проводятся согласно законодательству. Юноши призывного возраста от 18 до 27 лет оповещаются о необходимости прибыть для прохождения медицинской комиссии бумажными повестками и SMS-сообщениями", - сообщили в Минобороны

 
По результатам призывной медицинской комиссии определяется степень годности призывника к прохождению срочной воинской службы. 
 

Если юноша признан негодным, то в тот же день со сборного пункта он отправляется домой. Если призывник нуждается в дополнительном обследовании, то направляется в медицинские учреждения. Призывники, успешно прошедшие медицинскую комиссию и признанные годными к службе, в индивидуальном порядке рассматриваются призывной комиссией под председательством заместителя акима. Принимается решение о призыве", - добавили в Минобороны.

 
В ведомстве напомнили, что уклонение от прохождения медкомиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.
 
В случае неявки на медицинское обследование по повестке налагается штраф в размере 5 МРП. Уклонение от воинской службы влечет штраф в размере одной тысячи МРП, либо привлечение к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам до 400 часов, либо ограничением свободы или ее лишением на срок до одного года.
 

Инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса в урочище Бозжыра

13.04.2022, 13:19 8846
Фото: instagram/ztb_kz
АКТАУ. 13 АПРЕЛЯ - Инвестор отказался от строительства гостиничного комплекса и этноаула в урочище Бозжыра, сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает сетевое издание ZTB.KZ, такое решение принято в связи с тем, что "данная территория является особо охраняемой природной территорией, главой государства было дано поручение правительству о пересмотре места реализации проекта".
 

В результате проведенных совместных совещаний акимата области, министерств культуры и спорта и экологии, геологии и природных ресурсов РК с представителями общественности, ветеранами, учеными, экспертами в области экологии инвестором были учтены все замечания и предложения и принято решение о реализации проекта за пределами заказника, на расстоянии 4 километров от урочища Бозжыра", - сообщили в областном акимате.

 
В прошлом году многие казахстанцы выступили против строительства в урочище Бозжыра какого-либо гостиничного комплекса. Активисты просили не трогать уникальное природное место, в котором обитают редкие животные, отмечает издание.
 
Ранее сообщалось, что общественные деятели опубликовали открытое письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и акиму Мангистауской области с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус "Государственный памятник природы местного значения".
 
Также министр экологии, геологии и природных ресурсов сообщил, что строительство отеля будет перенесено из урочища Бозжыра в другое место.
 

Ряду улиц Алматы дадут новые названия

13.04.2022, 12:32 10616
Ряду улиц Алматы дадут новые названия
АЛМАТЫ. 13 АПРЕЛЯ - В Алматы ряду улиц дадут новые названия на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению акимата Алматы, опубликованному на сайте "Открытые НПА", новые названия будут присвоены следующим улицам:
 
  • по микрорайону Нуркент Алатауского района: улицу с проектным наименованием № 1 - на улицу Аднана Мендереса;

  • по микрорайону Ерменсай Бостандыкского района: улицу с проектным наименованием № 2 - на улицу Жаксылыка Ушкемпірова; улицу с проектным наименованием № 4 - на улицу Каршыги Ахмедиярова; улицу с проектным наименованием № 5 - на улицу Шолпан Жандарбековой;

  • по микрорайону Нуралатау Бостандыкского района: улицу с проектным наименованием № 12 - на улицу Газизы Жубановой; улицу с проектным наименованием № 13 - на улицу Какімбека Салыкова;

  • по микрорайону Нурлытау Бостандыкского района: улицу с проектным наименованием № 6 - на улицу Розы Жамановой;

  • по Медеускому району: улицу с проектным наименованием № 2 - на улицу Тимофея Седельникова; улицу с проектным наименованием № 7 - на улицу Машхура Жусіпа;

  • по микрорайону Алатау Медеуского района: улицу с проектным наименованием № 14 - на улицу Льва Гумилева.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди

13.04.2022, 08:33 14576
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лишь на севере, северо-востоке востоке страны под влиянием поля высокого давления ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юге - шквал, на западе, юго-западе республики - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Алматинской области днем на востоке области ожидается гроза, на северо-востоке усиление ветра до 18-23, порывы 29 метров в секунду. 
 
Днем на западе, востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра порывы 15-20, временами 23 метра в секунду. 
 
Днем на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра порывы до 15-20, временами 23 метра в секунду. 
 
В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем временами 23 метра в секунду с пыльной бурей. 
 
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, туман, днем на востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра при грозе 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на западе, юге Карагандинской области ожидаются гроза, туман, на севере, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем - пыльная буря. 
 
Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +21 - +23 градуса, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
 
В Нур-Султане - переменная облачность, +15 - +17 градусов, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в десяти областях

12.04.2022, 21:43 26621
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 13 апреля ночью на востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с
 
Днем 13 апреля на западе и востоке Атырауской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23 м/с. 
 
Днем 13 апреля в Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный днем на севере-западе области порывы 15 м/с.
 
Днем 13 апреля на юге, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. 
 
13 апреля в Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.
 
В первой половине ночи 13 апреля в горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.
 
13 апреля в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, ночью на большей части, днем на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
13 апреля ночью на западе, юге Карагандинской области ожидаются гроза, туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.
 
Днем 13 апреля на севере, востоке Павлодарской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.
 
13 апреля в Северо-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. 
 

На дорогах нет порядка и культуры вождения - МВД

12.04.2022, 16:25 31916
На дорогах нет порядка и культуры вождения - МВД
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Одной из основных причин совершения ДТП по-прежнему остается грубое несоблюдение водителями правил дорожного движения, сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыстанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В текущем году уже произошло свыше 2600 ДТП, в которых погибли 410 и ранены более 3,5 тысячи человек", - подчеркнул глава комитета.

 
По его словам, за последние 5 лет на дорогах страны ежегодно погибает более 2 тысяч человек.

 

Определенная доля ДТП происходит из-за водителей, которые игнорируют информацию о закрытии дорог по причине ухудшения погодных условий", - подчеркнул представитель МВД. 

 
Только за прошедшую зиму при осложнении погодных условий в 5 областях страны произошли массовые дорожно-транспортные происшествия, в марте - в Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областях. 
 

Сохранение жизни и здоровья граждан на дорогах страны является одной из приоритетных задач органов полиции, для реализации которой принимается комплекс организационных, практических и правовых мер, направленных на повышение уровня дорожной безопасности", - отметил Арыстанов.

 

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