Избитого в Алматы частного судоисполнителя оштрафовали

Фото: pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - В Павлодаре в результате столкновения школьного автобуса и пожарной машины пострадали дети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Четверым подросткам потребовалась помощь медиков, сообщает Pavlodarnews.kz

По информации пресс-службы областного департамента полиции, сегодня в 14.15 на пересечении улиц Елгина и Щедрина пожарный КамАЗ столкнулся со школьным автобусом ПАЗ-32053-70. После удара автобус наехал на припаркованный легковой автомобиль "Фольксваген".

В результате дорожно-транспортного происшествия четверо несовершеннолетних обратились за медицинской помощью", – рассказали в полиции.

Сообщение о вызове поступило в 14.19. Доезд на место ДТП составил 7 минут. Вызов обслуживали две бригады скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

Помощь была оказана восьмерым детям от 10 до 15 лет, которые получили различные ушибы, ссадины и ответную реакцию на стресс. У некоторых из пострадавших заподозрили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Всех детей доставили в детскую областную больницу.

Проводится проверка. Назначены экспертизы.



