Избитого в городском парке Костаная мальчика госпитализировали

КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - Избитого в центральном городском парке Костаная мальчика госпитализировали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сестра пострадавшего сообщила, что сегодня одного из ее братьев госпитализировали, сообщает alau.kz.
Мальчик получил множественные ушибы, ссадины головы и тела, гематомы, сотрясение. Госпитализирован в детскую областную больницу в отделение травматологии", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения области.
Ранее сообщалось, что в центральном городском парке Костаная двум подросткам неизвестные нанесли телесные повреждения.