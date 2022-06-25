В парке Костаная избили двух подростков

КОСТАНАЙ. 24 ИЮНЯ - В центральном городском парке Костаная двум подросткам неизвестные нанесли телесные повреждения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вчера жительница города Костаная обратилась в полицию с заявлением, информирует издание "Костанайские новости".
В ДП Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК (Хулиганство).
Кроме того, сообщается, что идет розыск подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Также в полиции подчеркнули, что в каникулярный период проводится профилактика с родителями, для того чтобы они не оставляли подростков без присмотра, особенно в вечернее и ночное время.