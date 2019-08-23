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Кровля двухэтажного кафе горела в Алматы

22.08.2019, 10:41 17767
Алматы. 22 августа. Kazakhstan Today - Кровля двухэтажного кафе горела в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

В 08.36 на пульт 101 департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы поступило сообщение о пожаре по улице Брусиловского, 134-а. Силы и средства ДЧС Алматы прибыли в 08.47, работы проводились по повышенному номеру 1 БИС по адресу: Алмалинский район, улица Брусиловского, дом 134-а. Предварительно, горела кровля двухэтажного кафе "Пазанда", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Принятыми мерами огонь локализован в 09.18, ликвидирован в 09.41. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащее строение, расположенный рядом спортзал. 
 

Проводится разборка и проливка после ликвидации", - уточнили в ДЧС.

 
В тушении были задействованы 36 человек и 12 единиц техники. 
 
Напомним, ранее жительница Алматы по неосторожности подожгла собственный дом, пытаясь сжечь во дворе мусор. В другом случае пожар в доме с людьми спровоцировал пьяный водитель, который повредил газопровод.
 

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