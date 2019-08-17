Система Orphus

Жительница Алматы по неосторожности подожгла собственный дом

16.08.2019, 11:07 10909
Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Жительница Алматы по неосторожности подожгла собственный дом, передает Kazakhstan Today. 

ЧП произошло в Малой станице на улице Шухова. Пенсионерка решила сжечь во дворе мусор. Огонь перекинулся на веранду и забор, сообщает "Хабар 24". 

В итоге сгорел дом, стоявший во дворе автомобиль и соседский гараж. Подплавились фасад и крыша соседнего дома. Сгорели две собаки. Человеческих жертв нет. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая