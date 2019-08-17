Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - Жительница Алматы по неосторожности подожгла собственный дом, передает Kazakhstan Today.





ЧП произошло в Малой станице на улице Шухова. Пенсионерка решила сжечь во дворе мусор. Огонь перекинулся на веранду и забор, сообщает " Хабар 24 ".





В итоге сгорел дом, стоявший во дворе автомобиль и соседский гараж. Подплавились фасад и крыша соседнего дома. Сгорели две собаки. Человеческих жертв нет.





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